Serie A1 maschile, quarta giornata: riflettori su AN Brescia-CN Posillipo. La Pro Recco attende il Telimar

Sarà un fine settimana denso di appuntamenti importanti per gli appassionati. De Akker Bologna e Pallanuoto Trieste affrontano i preliminari di Conference Cup, mentre il massimo campionato è pronto a rientrare in vasca. L’A1 maschile disputa infatti la quarta giornata del girone di andata.

La sfida di cartello si gioca a Mompiano tra l’AN Brescia e il CN Posillipo. I lombardi guidano la classifica a punteggio pieno con nove punti insieme a Trieste che però ha una partita in più. La truppa allenata da Sandro Bovo, costretta a fare a meno per l’ultima volta di Guerrato, è reduce dalla vittoriosa trasferta di Palermo, confronto in cui ha ribadito la sua straripante forza offensiva, mentre i partenopei hanno disposto agevolmente della formazione bolognese riscattando così il passo falso di Savona.

Torna in acqua, dopo il secondo posto nella Black Sea Cup, la Pro Recco. Capitan Condemi e compagni ricevono alla Sciorba il Telimar in un match dal pronostico chiuso che precede il debutto interno in Champions contro l’Oradea. Impegno, almeno sulla carta, agevole per la Rari Nantes Savona che alla Zanelli ospita l’Iren Genova Quinto nel derby: biancorossi a caccia di continuità prima del debutto europeo con il Primorac.

Saranno tre match all’ultimo respiro quelli che mettono in palio punti già molto importanti per la zona salvezza. Il Circolo Canottieri Napoli, ancora a punteggio pieno dopo le due partite giocate, affronta alla Scandone la neopromossa Chiavari Nuoto per continuare a stupire. Il Circolo Canottieri Ortigia, dopo aver saltato il match con la Pro Recco, rende visita alla Roma Vis Nova a Monterotondo, mentre alle Cupole di Acilia Lazio Nuoto e Training Academy Olympic Roma sono pronte a dare vita a un entusiasmante derby capitolino.

