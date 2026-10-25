Grand Prix De France 2026: Adam Siao Him Fa trionfa nella gara maschile, sprofonda Shaidorov. Top 10 per Memola

Si conclude con il trionfo totale di Adam Siao Him Fa il Grand Prix De France, 2026 prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura andato in scena questo fine settimana presso l’Iceparc Arena di Angers. Successo iper sicuro per il padrone di casa, apparso nuovamente ad alti livelli dopo l’ottimo short program pattinato nelle scorse ore.

L’atleta transalpino nello specifico ha presentato un layout conservativo, contraddistinto da tre quadrupli, due toeloop di cui uno agganciato al doppio toeloop ed un salchow, oltre che altri tre tripli tra cui due axel, arrivando a quota 181.78 (91.94, 90.84) per 284.27.

A debita distanza si è invece posizionato il giapponese Kao Miura, artefice di una rimonta clamorosa dalla nona piazza grazie ad un free program da 175.29 (92.44, 83.85) per X precedendo il sudcoreano Minkyu Seo, terzo con 161.07 (81.32, 80.75) per 244.90. Brutta gara poi per il kazako Campione Olimpico in carica Mikhail Shaidorov che, con prestazione oltremodo negativa, è addirittura sprofondato al decimo posto con 206.55 con molteplici problemi negli elementi di salto e due cadute.

Ha messo infine fieno in cascina il nostro Nikolaj Memola il quale, ritornato in gara dopo mesi di stop, ha terminato la prova in nona posizione con 140.91 (68.95, 71.96) per 210.45. Un buon punto di partenza per togliere ruggine dalle gambe e guardare con positività i prossimi appuntamenti.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Adam Siao Him Fa (FRA) – 284.24 Kao Miura (JPN) – 247.96 Minkyu Seo (KOR) – 244.90 Aleksandr Selevko (EST) – 229.98 Sota Yamamoto (JPN) – 224.24 Jimmy Ma (USA) – 221.44 Francois Pitot (FRA) – 221.23 Jacob Sanchez (USA) – 212.60 Nikolaj Memola (ITA) – 210.45 Mikhail Shaidorov (KAZ) – 206.55 Samy Hammi (FRA) – 195.13

Ritirato: Adam Hagara (SVK) – 59.17