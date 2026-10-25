Giovanni Franzoni guarda avanti: “Errore stupido, ma sto trovando sempre più fiducia in gigante”

Giovanni Franzoni è uscito nella seconda manche del gigante maschile di Soelden, in Austria, prima gara della stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport HD dopo aver concluso anzitempo la propria gara.

L’analisi dell’errore commesso nella seconda manche: “Mi spiace, perché comunque nella seconda manche ero partito davanti a tutti, era un’altra cosa, la pista aveva pochissimi segni, son riuscito a sciare un pochino più sciolto sul muro, non ancora ai livelli di quelli forti, però mi sentivo già a mio agio, e secondo me mi ero anche difeso abbastanza, se avessi fatto la parte finale come la prima avevi fatto una buona gara“.

L’azzurro pensa già alle prossime gare: “Peccato, perché è proprio un errore stupido, mi ha preso un po’ la coda sul dosso, sono andato in rotazione, però abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso si va in America, superG poi gigante di nuovo, sto trovando sempre più fiducia in questa disciplina, quindi speriamo bene“.