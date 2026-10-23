Ginnastica artistica, la startlist della finale all-around ai Mondiali: ordini di rotazione, le big scattano al volteggio

Stasera (ore 19.30) andrà in scena la finale del concorso generale individuale femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi. Chi succederà alla russa Angelina Melnikova, a cui è stato negato il visto, nell’albo d’oro del prestigioso all-around iridato?

L’algerina Kaylia Nemour si presenterà con tutti i favori del pronostico dopo aver brillato in qualifica: forte di un esercizio stellare alle parallele, di un doppio avvitamento al volteggio e di una prova di spessore alla trave, la 19enne punta a diventare la prima ginnasta africana imporsi sul giro completo ai Mondiali e a scrivere quella che sarebbe una pagina di storia.

Le avversarie dirette della Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche saranno soprattutto la statunitense Skye Blakely, la russa Liudmila Roshchina e la francese Elena Colas, mentre le cinesi Qingying Zhang e Qinqin Ke sono un gradino sotto nei pronostici della vigilia. Le sei big partiranno al volteggio, in base ai risultati emersi nel turno preliminare, disputato tra domenica e lunedì.

L’Italia sarà presenta con Giulia Perotti e Sofia Tonelli, ammesse con il 17mo e il 18mo accredito del turno preàliminare. Entrambe le azzurre saranno alla loro prima finale iridata sul giro completo e inizieranno la propria avventura alla trave. Di seguito la startlist e gli ordini di rotazione della finale all-around femminile dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.