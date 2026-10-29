George Russell verso Il GP del Messico: “Dobbiamo capire gli aggiornamenti. Obiettivo vittoria”

George Russell si è presentato concentrato e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez il pilota inglese vivrà, con molta probabilità, un weekend particolare, dato che il suo compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli vincerà il titolo iridato, mentre lui non potrà fare altro che fare da spettatore.

Il portacolori del team Mercedes, che iniziava la stagione con il chiaro ruolo di favorito numero 1 per il titolo, quindi, deve accontentarsi della battaglia per chiudere nella piazza d’onore. La tappa messicana sarà la prima occasione per capire chi chiuderà alle spalle del giovane talento bolognese, con George Russell che se la dovrà vedere con Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota ex Williams ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “Per noi è stato particolare da quando abbiamo portato il nuovo pacchetto di aggiornamenti. In Malesia non abbiamo avuto un andamento lineare io e Kimi e nel mio caso anche ad Austin non ho avuto una performance come speravo”.

Ultima battuta sugli obiettivi che rimangono all’inglese in questo finale di stagione: “Ovviamente farò di tutto per tornare alla vittoria che come detto sarà il mio obiettivo principale. Voglio chiudere nel migliore dei modi un campionato davvero particolare, quello con più alti e bassi della mia carriera”.