George Russell scoraggiato: “Ritmo pessimo, non riesco a capire perché non sono veloce”

Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026 doveva essere un’occasione di riscatto per George Russell ma ad Austin è forse arrivata la peggiore prestazione (senza considerare le penalità) della stagione del britannico. Un weekend deludente, in cui il classe 1998 ha nuovamente pagato dazio, in maniera netta in gara con un distacco di oltre cinquanta secondi, sul suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Una gara spenta quella di Russell, condizionata anche dalla penalità di cinque secondi per un contatto con la McLaren. Il britannico ha chiuso solo in ottava posizione, non riuscendo a far valere la velocità della sua Mercedes e perdendo l’ennesimo confronto con Antonelli. ormai ad un passo dal titolo iridato. In zona mista l’inglese ha così commentato la sua prova: “Oggi il ritmo era proprio pessimo. È tutto qui, ovviamente. Quei cinque secondi non hanno aiutato e probabilmente mi sono costati due o tre posizioni. Ma sì, comunque, il ritmo non era abbastanza buono quando serviva”.

Lo sconforto del momento e la mancanza di soluzioni: “Semplicemente non sono abbastanza veloce, ad essere sincero. Sì, devo cercare di capire perché. E, sai, è strano quando sei così lontano dai tempi. Quindi spero che da qualche parte ci sia una risposta. Ma al momento non ce l’ho”.