F1 stasera in tv, GP Messico 2026: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 30 ottobre, prende il via la diciannovesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Città del Messico, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00

Il tracciato messicano, infatti, è quello più in alto del calendario iridato. Con i suoi 2.285 metri sopra il livello del mare, la pista centroamericana richiederà un assetto diverso dal consueto. L’aria così rarefatta riduce drasticamente la resistenza aerodinamica (permettendo velocità di punta vicine ai 350 km/h), ma mette in crisi il raffreddamento delle monoposto e riduce il carico verticale nelle curve.

Uno dei tratti più caratteristici è il Foro Sol. La La vecchia e pericolosa curva finale Peraltada è stata modificata. Oggi le auto passano a bassa velocità all’interno di un vero e proprio ex stadio di baseball, circondate da tribune imponenti che ospitano decine di migliaia di tifosi scatenati. Il circuito misura 4,304 km e prevede 17 curve da ripetere per 71 giri complessivi. Comprende inoltre uno dei rettilinei iniziali più lunghi del mondiale (circa 1,2 km).

Con una classifica che lo vede saldamente al comando e reduce dal trionfo di Austin, in Texas, Kimi Antonelli ha 123 punti di margine sul compagno di squadra in Mercedes, George Russell, e 124 sul ferrarista Lewis Hamilton. Per questo motivo, se il bolognese dovesse arrivare tra i primi nove classificati del GP, anche in caso di vittoria di Russell, sarebbe comunque campione del mondo. Nell’eventualità di un ritiro, il pilota nostrano potrà esultare purché uno tra Russell ed Hamilton non vincano.

La prima giornata della tappa di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 30 ottobre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 19:30 alle 20:30 e dalle 23:00 alle 24:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per la programmazione completa, mentre Sky Sport Uno (201) solo per la FP2; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 1 a Città del Messico – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 23:00-24:00, Prove libere 2 a Città del Messico – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) copertura completa, Sky Sport Uno (201) solo per la FP2; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 30 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.