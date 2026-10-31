F1, GP Messico 2026. Oggi si lotta per la pole, comincia il weekend dell’Incoronazione?

Alle ore 22:00 italiane di sabato 31 ottobre, cominceranno le qualifiche del Gran Premio del Messico di F1. Si tratta del primo atto formale del weekend in cui Kimi Antonelli potrebbe (dovrebbe) laurearsi Campione del Mondo 2026. Il pilota della Mercedes è vicinissimo al titolo. Gli sarà sufficiente marcare 2 punti domani. Inoltre, vincerebbe il titolo indipendentemente dal suo risultato se il successo di giornata non venisse conquistato né da George Russell, né da Lewis Hamilton.

Insomma, parte la formalità da espletare. Una pratica che se non sarà chiusa a Città del Messico, verrà vidimata a Interlagos. Ovviamente, conseguire la miglior posizione possibile in griglia è propedeutico a porre le basi per far bene nel GP domenicale, soprattutto in un contesto come quello messicano, dove il primo giro è sempre critico. I contatti sono l’abitudine e in un Mondiale che non verrà chiuso solo in caso di imprevisto, l’incidente può essere il guastafeste.

Il bello di questo finale di stagione è rappresentato dal fatto che in tanti correranno a briglia sciolta. Magari non tutti, perché il tema forte diventa la rincorsa di George Russell alla piazza d’onore nella classifica generale. Per l’inglese, non arrivare secondo nel Mondiale sarebbe uno smacco clamoroso. Al riguardo, chi è veramente pericolosissimo può essere Max Verstappen, peraltro storicamente molto performante in Messico.

La Ferrari è fiduciosa, o almeno così ha approcciato il weekend. Anche quest’anno si vince il prossimo, almeno per quanto concerne l’Iride. Cionondimeno, le Rosse ambiscono a chiudere in crescendo il 2026, in maniera tale da approcciare il 2027 con un certo abbrivio positivo. Può servire? Meglio vincere, poi se serve o meno è ininfluente. Di sicuro, per quanto estemporanea, qualsiasi affermazione rossa sarebbe provvidenziale per risollevare l’umore di una truppa dalle ambizioni nuovamente frustrate, per l’ennesima volta.

Capitolo meteo. Sole e un po’ di vento, ecco cosa annunciano le previsioni. Altro che “Messico e nuvole”! Saranno giornate bellissime dal punto di vista atmosferico. La speranza è che possano esserle anche per l’automobilismo italiano, magari con una certificazione matematica da protagonisti.