Eurocup, sorriso di rigore per il Savona. Esordio amaro per il CN Posillipo

La prima giornata dello Stage Group di Eurocup sorride a metà alle squadre italiane. La Rari Nantes Savona piega ai rigori il Primorac Kotor dopo la prepotente rimonta finale, mentre il Circolo Nautico Posillipo paga cara la brutta partenza di ripresa e capitola di misura con il Budva.

Alla Scandone il Circolo Nautico Posillipo cede 13-12 con il Budva. Il Posillipo impatta con la splendida beduina di Foskolos e opera il sorpasso grazie al bolide del 3-2 scagliato da Bertoli. Il primo scossone alla partita lo assesta Pasquale Porzio con la doppietta che spinge i suoi sul 6-4, ma Mrsic replica con il bolide dalla distanza che fissa il 6-5 a fine secondo periodo.

I montenegrini capovolgono il risultato a inizio ripresa con il 3-0 che li proietta sull’8-6. Foskolos sblocca i suoi per l’8-7, ma gli ospiti, ormai in dodici, replicano con impressionante puntualità ai tentativi di rientro del rossoverdi. Franeta regala ai suoi il massimo vantaggio con il punto del 13-9 che chiude i conti. Il 3-0 conclusivo aperto da Mattiello e chiuso da Cuccovillo serve solo a fissare il 12-13 finale.

Alla piscina Zanelli la Rari Nantes Savona piega il Primorac 18-16 dopo i tiri di rigore. I padroni di casa, spinti dalla doppietta di Gullotta scappano sul 4-1, ma gli ospiti reagiscono con l’uno-due Inaba-Ubovic prima che Occhione sigli il 5-3 che chiude gli otto minuti inaugurali. I biancorossi provano a dettare i ritmi della contesa, gli ospiti però rispondono presente e il duello diventa un punto a punto risolto dal tiro dai sei metri di Balsa Vuckovic per il 10-9 di metà gara.

Gli ospiti rompono la situazione di equilibrio con il break di 2-0 firmato da Vuckovic e Inaba, tra terzo e quarto periodo, per il 12-10 e toccano il massimo vantaggio grazie al bolide dalla distanza di Duro Radovic per il 14 -11. L’incontenibile Occhione, top scorer del match con sette reti, riporta i suoi sul -1 e Andrea Condemi completa l’opera con il 14-14 che rinvia il verdetto ai tiri di rigore. Del Lungo ipnotizza Inaba in apertura e Ubovic sbaglia la sua conclusione, mentre i tiratori liguri esibiscono una freddezza glaciale con quattro trasformazioni su altrettante conclusioni e quella di Gil Cedò che sancisce il definitivo 18-16.