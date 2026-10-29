Errani/Paolini-Muhammad/Zhang, WTA Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno Asia Muhammad e Shuai Zhang nei quarti di finale del torneo WTA 500 di Tokyo. Dopo aver regolato Xinyu/Danilina all’esordio sul cemento della capitale giapponese, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 proseguiranno la propria avventura e saranno attese dal confronto con la temibile coppia composta dalla statunitense e dalla cinese.

Le azzurre sono con le spalle al muro e sono obbligate a vincere se vorranno continuare a coltivare le residue speranze di qualificazione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto binomi dell’annata agonistica. In palio l’ammissione alla semifinale, da disputare contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Muhammad/Zhang, incontro valido per i quarti di finale del torneo WTA 500 di Tokyo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-MUHAMMAD/ZHANG, WTA WUHAN

Venerdì 30 ottobre

Secondo match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 05.30 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Asia Muhammad/Shuai Zhang – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 04.00 sullo Show Court, si giocherà Dabrowski/Stefani-Chan/Kato. Al termine, e non prima delle ore 05.30, toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-MUHAMMAD/ZHANG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.