Prosegue la volata di Errani/Paolini per le WTA Finals: possibile scontro diretto decisivo in semifinale

Spalle al muro, Sara Errani e Jasmine Paolini non hanno deluso sconfiggendo in due set la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla cinese Xinyu Jiang al debutto nel WTA 500 di Tokyo 2026. Le campionesse olimpiche in carica fanno così un importante passo in avanti verso la qualificazione al torneo di doppio delle WTA Finals, che rappresenta per entrambe l’obiettivo principale di fine stagione.

Il binomio azzurro, grazie al successo odierno contro Danilina/Jiang sul cemento giapponese dell’Ariake Coliseum, ha effettuato il controsorpasso nella Race sul tandem composto dalla britannica Olivia Nicholls e la slovacca Tereza Mihalikova in attesa di affrontare ai quarti di finale la padrona di casa Shuai Zhang e la statunitense Asia Muhammad.

L’eliminazione di Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason nel frattempo ha sfoltito ulteriormente il gruppo delle pretendenti all’ultimo pass rimasto a disposizione per il Master, che si terrà a Indian Wells dall’8 al 15 novembre. Le uniche formazioni rimaste in corsa sono Errani/Paolini e Nicholls/Mihalikova, che rischiano peraltro di incrociarsi in semifinale a Tokyo.

Prima dell’eventuale scontro diretto decisivo (chi approderà in finale otterrà automaticamente la qualificazione per le Finals), Sara e Jasmine saranno spettatrici interessate del prossimo match di Nicholls/Mihalikova contro Neel/Olmos. Se la britannica e la slovacca dovessero infatti fermarsi ai quarti in Giappone, regalerebbero alla coppia azzurra il biglietto per la California senza la necessità di vincere altre partite, mentre in caso contrario le nostre portacolori sarebbero costrette a raggiungere la finale a Tokyo per volare alle Finals.