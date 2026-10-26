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Equitazione: Piergiorgio Bucci è recuperato. L’azzurro evita l’operazione chirurgica e un lungo stop

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2 ore fa

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Per approfondire:
Piergiorgio Bucci - FISE - Argenziano
Piergiorgio Bucci / Ph. FISE - Argenziano

Dopo l’infortunio avvenuto a fine settembre, nella tappa della League of Nations di St. Tropez, a cui ha fatto seguito un lungo percorso di riabilitazione: il salto ostacoli azzurro può sorridere per aver pienamente recuperato Piergiorgio Bucci.

Il leader italiano del settore, per il quale nelle scorse settimane si era ipotizzata anche una possibile operazione a causa della sofferenza al piede sinistro che l’aveva tormentato è riuscito a recuperare con una fisioterapia molto intesa, come informa il sito della Federazione Italiana Sport Equestri.

Il cavaliere aquilano è già tornato sui tracciati di gara, nel concorso Concorso nazionale A3* presso le strutture dell’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore (Va) nell’ultimo fine settimana, e sarà regolarmente al via della tappa italiana della FEI Jumping World Cup 2026-2027 di Verona, in occasione di Fieracavalli.

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Questo il referto a seguito degli ultimi controlli: “Il ritorno in campo arriva a conclusione di un lungo periodo di fisioterapia e controlli specialistici. A seguito delle ultime visite approfondite, i medici interpellati hanno escluso la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico, ritenendolo non più necessario per il proseguimento della sua carriera agonistica”.

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