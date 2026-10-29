Tennis
Dove può arrivare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: le proiezioni a Vienna e le cambiali delle prossime settimane
Lorenzo Musetti oggi si giocherà l’approdo ai quarti di finale dell’ATP 50 di Vienna: l’azzurro lunedì prossimo scarterà i 10 punti dell’eliminazione all’esordio subita lo scorso anno a Parigi, mentre in Austria al momento ne ha incassati già 50.
Per questo motivo l’azzurro sale da quota 1920 punti a 1960, issandosi dal 26° posto del ranking ufficiale al 24° di quello virtuale. Musetti per continuare a risalire dovrebbe raggiungere le i quarti, che lo proietterebbero a quota 2010, che varrebbe sempre il 24° posto.
In caso di ulteriore successo, la semifinale varrebbe all’azzurro l’approdo a quota 2110, che lo porterebbe invece al 22° posto virtuale, mentre in caso di passaggio in finale, Musetti si isserebbe a 2240 punti, portandosi in 21ma posizione.
In caso di vittoria del torneo, infine, l’azzurro salirebbe a quota 2410, balzando al 17° posto virtuale: Musetti ha bisogno di mettere fieno in cascina dato che poi lunedì 9 novembre scarterà i 165 punti della finale di Atene 2025, mentre lunedì 16 perderà i 200 punti delle Finals 2025.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking ufficiale: 1920 punti, 26° posto.
Ranking dopo il successo al primo turno: 1960 punti, 24° posto virtuale.
Ranking in caso di successo agli ottavi: 2010 punti, 27° posto virtuale.
Ranking in caso di successo ai quarti: 2110 punti, 22° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in semifinale: 2240 punti, 21° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in finale: 2410 punti, 17° posto virtuale.