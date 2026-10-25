Dove la prossima gara di F1? GP Messico 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio del Messico. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 30, 31 ottobre e 1 novembre. Dunque, non avremo alcun weekend di pausa tra il GP degli Usa, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio culmine con la gara di Austin, e la competizione che sarà ospitata dall’autodromo edificato a Città del Messico.

Il GP messicano è unico, poiché si corre in concomitanza de El Día de los muertos, una celebrazione relativa al ricordo dei defunti sentitissima nel Paese centroamericano. Ha luogo dal 28 ottobre al 2 novembre, in concomitanza con la ricorrenza cattolica dei defunti. Non è, però, la stessa cosa. Quella messicana è una vera e propria festa, nella quale si balla, si beve e si mangia. Inoltre, la morte viene sostanzialmente messa in ridicolo con una serie di rappresentazioni caricaturali.

Quello del 2026 sarà il ventiseiesimo Gran Premio a disputarsi a Città del Messico, che ha ospitato il Mondiale di F1 in tre differenti periodi storici. Il primo è andato dal 1963 al 1970, il secondo si è sviluppato dal 1986 al 1992, il terzo è quello corrente, cominciato nel 2015 e proseguito sino a oggi. Formalmente, la denominazione della gara è cambiata nel 2021, passando da GP del Messico a GP di Città del Messico per mere questioni politiche locali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Città del Messico 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP MESSICO F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere (III)

Ore 22:00-23:00, Qualifiche

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.