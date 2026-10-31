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Atletica

Dave Obelkevich incarna la Maratona di New York: mezzo secolo di corsa continua nella Grande Mela! Record esemplare

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22 secondi fa

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Maratona New York
Maratona New York / IPA Agency

Dave Obelkevich correrà la Maratona di New York 2026, che andrà in scena domenica 1° novembre. Non stiamo parlando di un top runner, di una celebrità dello spettacolo, di un podista noto al grande pubblico o di un uomo in lizza per un particolare risultato di rilievo. Stiamo parlando di un uomo che scriverà una vera e propria pagina di storia nella 42 km più importante e prestigiosa al mondo: è l’unico corridore ad avere completato tutte le edizioni della Major più iconica disputate dal 1976 a oggi.

Per la cinquantesima volta nella propria vita (nel 2012 l’evento venne annullato a causa dell’Uragano Sandy e nel 2020 venne cancellato per via della pandemia), Dave Obelkevich sarà nel gruppo dei 60.000 podisti che gremiranno il Ponte di Verrazzano e avrà indubbiamente molti riflettori puntati su di lui. A 83 anni è un esempio assoluto di vita e di sport. Si stima che abbia corso più di 300 maratone in carriera (la prima nel 1974) e tra l’altro è a tutti gli effetti un padrone di casa, visto è nato a Binghamton.

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Da quando la Maratona di New York è uscita dai confini di Central Park (dove si svolse dal 1970 al 1975) e ha abbracciato i cinque distretti della Grande Mela, Dave Obelkevich si è sempre prodigato sulle strade della metropoli statunitense e ha espresso ha propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali dell’evento: “Non vedo l’ora di tagliare il traguardo per la 50ma volta in questa fantastica gara, proprio nel 50mo anniversario del percorso della Maratona dei cinque distretti“.

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