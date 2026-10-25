Dakar 2027, tensioni in Medio Oriente: la gara si sposta dall’Arabia Saudita

La Dakar cambia scenario. L’edizione 2027 del celebre rally raid non si disputerà in Arabia Saudita, come inizialmente previsto, a causa dei recenti sviluppi geopolitici in Medio Oriente. La decisione è stata ufficializzata da Amaury Sport Organisation (A.S.O.) e Saudi Motorsport Company (SMC), che hanno concordato il trasferimento della competizione in un altro territorio.

“Amaury Sport Organisation (A.S.O.) e Saudi Motorsport Company (SMC) hanno deciso congiuntamente che la Dakar Arabia Saudita 2027, in programma dall’1 al 15 gennaio 2027, non si terrà nel Regno, a seguito degli ultimi sviluppi nella regione.

Questa decisione è eccezionale e una tantum, ed è stata presa in stretto coordinamento con la Federazione Saudita dell’Automobile e del Motociclismo (SAMF) e con il supporto della FIA e della FIM. La Dakar 2027 si svolgerà regolarmente. L’edizione 2027 avrà luogo in un territorio diverso e sarà organizzata da A.S.O. La sede sarà annunciata separatamente nei prossimi giorni. A.S.O. è in diretto contatto con concorrenti, team e partner per supportarli in questa transizione. L’Arabia Saudita ospiterà la Dakar 2028, un’edizione storica che celebrerà la 50ª edizione del rally. Entrambe le organizzazioni stanno già lavorando insieme per rendere questo traguardo un momento eccezionale per la Dakar e per il Regno, con l’impegno condiviso di offrire ancora una volta un evento iconico e di livello mondiale secondo gli standard più elevati. Dal 2020, l’Arabia Saudita ha ospitato sette edizioni consecutive della Dakar, accogliendo concorrenti da tutto il mondo su percorsi che hanno messo in mostra la straordinaria diversità geografica del Regno. Queste edizioni hanno reso l’Arabia Saudita parte integrante della comunità della Dakar e hanno consolidato una forte partnership strategica a lungo termine tra A.S.O., SMC e SAMF. Tutte e tre le organizzazioni ribadiscono il proprio impegno a continuare la loro cooperazione, a sviluppare il motorsport nel Regno e a offrire esperienze straordinarie a concorrenti, team e appassionati. La gara si svolgerà regolarmente, ma in una sede ancora da annunciare. Il provvedimento, definito eccezionale e limitato al 2027, è stato adottato in coordinamento con la Federazione Saudita dell’Automobile e del Motociclismo (SAMF), con il supporto di FIA e FIM. Gli organizzatori sono già al lavoro con team, concorrenti e partner per gestire la transizione“, il testo della nota ufficiale.

Tra le ipotesi circolate figurano un prologo nella penisola iberica e il successivo trasferimento in Nord Africa, con il Marocco tra le possibili destinazioni. Anche le date potrebbero cambiare: alcune indiscrezioni indicano il periodo dal 9 al 22 gennaio 2027, rispetto alla finestra inizialmente prevista dal 1° al 15 gennaio. Percorso e calendario, tuttavia, non sono ancora stati confermati ufficialmente.

L’Arabia Saudita tornerà a ospitare la Dakar nel 2028, anno della 50ª edizione del rally. Dal 2020, il territorio in questione ha accolto sette edizioni consecutive della competizione, consolidando una collaborazione strategica con A.S.O. e SAMF. Il cambio di sede sarà quindi una parentesi temporanea.