Rally
Dakar 2027, svelato il percorso: record di kilometri e tantissime difficoltà
La Dakar 2027 alza il sipario. A diversi mesi dall’inizio della 49ma edizione della mitica corsa raid per il deserto, arriva l’ufficialità da parte del Comitato Organizzatore (ASO) circa il percorso della gara. Tutto si svolgerà in Arabia Saudita, non dovrebbero esserci problemi organizzativi al netto della situazione geopolitica attuale: dal 1° al 15 gennaio, con start e arrivo in quel della King Abdullah Economic City (KAEC), situata sulla costa del Mar Rosso, per un totale di 8.390 km, di cui ben 5.320 cronometrati.
Saranno 14 i giorni di avventura: il prologo d’apertura e ulteriori 13 tappe. Una prova di resistenza che si combina a quella alla guida, nelle varie categorie coinvolte, come ha fatto capire quel David Castera (direttore di gara) che ha affermato: “Volevamo una Dakar più lunga. Sarà – come riporta Motorsport – più impegnativa e più difficile“.
Più dune, meno tratti rocciosi, cambi di superficie in serie e attenzione alla navigazione: quattro elementi che renderanno la Dakar 2027 qualcosa di unico. Tradizione e innovazione si fonderanno, con l’obiettivo di mettere in piedi un contest che resti incerto sino ai chilometri finali.
Di seguito il recap di tutte le tappe in programma dal 1° al 15 gennaio: nella prima colonna kilometrata vengono indicati i km di “speciale”, mentre nella seconda il totale del percorso da coprire. Il 9 gennaio, dopo la prima delle due aggregate “Marathon” verrà osservato un giorno di riposo prima di riprendere le fatiche verso la conclusione fissata per il 15 gennaio, con un’altra “Marathon” fra il 13 e il 14 gennaio.
|1 gennaio
|Prologo
|KAEC – KAEC
|30 km
|—
|2 gennaio
|Tappa 1
|KAEC – Yanbu
|350 km
|500 km
|3 gennaio
|Tappa 2
|Yanbu – Al’Ula
|310 km
|535 km
|4 gennaio
|Tappa 3
|Al’Ula – Hail
|480 km
|745 km
|5 gennaio
|Tappa 4
|Hail – Hail
|380 km
|735 km
|6 gennaio
|Tappa 5
|Hail – Ad Dawadimi
|480 km
|720 km
|7 gennaio
|Tappa 6 (Marathon)
|Ad Dawadimi – Bivacco
|440 km
|565 km
|8 gennaio
|Tappa 7 (Marathon)
|Bivacco – Bisha
|430 km
|480 km
|9 gennaio
|Riposo
|Bisha
|—
|—
|10 gennaio
|Tappa 8
|Bisha – Bisha
|460 km
|680 km
|11 gennaio
|Tappa 9
|Bisha – Wadi Ad Dawasir
|460 km
|730 km
|12 gennaio
|Tappa 10
|Wadi Ad Dawasir – Bisha
|515 km
|650 km
|13 gennaio
|Tappa 11 (Marathon)
|Bisha – Al Bahah
|480 km
|630 km
|14 gennaio
|Tappa 12 (Marathon)
|Al Bahah – KAEC
|455 km
|905 km
|15 gennaio
|Tappa 13
|KAEC – KAEC
|50 km
|100 km