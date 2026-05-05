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Rally

Dakar 2027, svelato il percorso: record di kilometri e tantissime difficoltà

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4 minuti fa

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Henk Lategan
Henk Lategan / IPA Sport

La Dakar 2027 alza il sipario. A diversi mesi dall’inizio della 49ma edizione della mitica corsa raid per il deserto, arriva l’ufficialità da parte del Comitato Organizzatore (ASO) circa il percorso della gara. Tutto si svolgerà in Arabia Saudita, non dovrebbero esserci problemi organizzativi al netto della situazione geopolitica attuale: dal 1° al 15 gennaio, con start e arrivo in quel della King Abdullah Economic City (KAEC), situata sulla costa del Mar Rosso, per un totale di 8.390 km, di cui ben 5.320 cronometrati.

Saranno 14 i giorni di avventura: il prologo d’apertura e ulteriori 13 tappe. Una prova di resistenza che si combina a quella alla guida, nelle varie categorie coinvolte, come ha fatto capire quel David Castera (direttore di gara) che ha affermato: “Volevamo una Dakar più lunga. Sarà – come riporta Motorsport – più impegnativa e più difficile“.

Più dune, meno tratti rocciosi, cambi di superficie in serie e attenzione alla navigazione: quattro elementi che renderanno la Dakar 2027 qualcosa di unico. Tradizione e innovazione si fonderanno, con l’obiettivo di mettere in piedi un contest che resti incerto sino ai chilometri finali.

Di seguito il recap di tutte le tappe in programma dal 1° al 15 gennaio: nella prima colonna kilometrata vengono indicati i km di “speciale”, mentre nella seconda il totale del percorso da coprire. Il 9 gennaio, dopo la prima delle due aggregate “Marathon” verrà osservato un giorno di riposo prima di riprendere le fatiche verso la conclusione fissata per il 15 gennaio, con un’altra “Marathon” fra il 13 e il 14 gennaio.

1 gennaio Prologo KAEC – KAEC 30 km
2 gennaio Tappa 1 KAEC – Yanbu 350 km 500 km
3 gennaio Tappa 2 Yanbu – Al’Ula 310 km 535 km
4 gennaio Tappa 3 Al’Ula – Hail 480 km 745 km
5 gennaio Tappa 4 Hail – Hail 380 km 735 km
6 gennaio Tappa 5 Hail – Ad Dawadimi 480 km 720 km
7 gennaio Tappa 6 (Marathon) Ad Dawadimi – Bivacco 440 km 565 km
8 gennaio Tappa 7 (Marathon) Bivacco – Bisha 430 km 480 km
9 gennaio Riposo Bisha
10 gennaio Tappa 8 Bisha – Bisha 460 km 680 km
11 gennaio Tappa 9 Bisha – Wadi Ad Dawasir 460 km 730 km
12 gennaio Tappa 10 Wadi Ad Dawasir – Bisha 515 km 650 km
13 gennaio Tappa 11 (Marathon) Bisha – Al Bahah 480 km 630 km
14 gennaio Tappa 12 (Marathon) Al Bahah – KAEC 455 km 905 km
15 gennaio Tappa 13 KAEC – KAEC 50 km 100 km
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