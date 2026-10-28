Curling, prima gioia per l’Italia femminile agli Europei: il Team Zardini Lacedelli detta legge con un poker

L’Italia ha sconfitto la Cechia per 8-1 nella fase a gironi degli Europei 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava. Dopo la battuta d’arresta rimediata ieri sera contro la Norvegia, le azzurre si sono riscattate contro le padrone di casa, conquistando la prima vittoria in questa rassegna continentale e rilanciandosi nella lotta per la qualificazione alle semifinali.

Il quartetto tricolore, alla sua prima vera esperienza internazionale con questa formazione, ha agganciato la Germania al terzo posto nel gruppo A (un’affermazione, una sconfitta), alle spalle della Svizzera (2-0) e della Norvegia (1-0). La nostra Nazionale punta a raggiungere le prime due posizioni, che garantiranno l’approdo alla fase a eliminazione diretta. La prossima partita è prevista giovedì 29 ottobre (ore 09.30) contro la quotatissima Svizzera, una delle grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro.

LA CRONACA DI ITALIA-CECHIA

Le azzurre hanno concesso il punto nell’end di apertura sul martello avversario, poi sono state molto brave a leggere una situazione particolare di gioco nei due parziali successivi e a optare per un paio di mani nulla. Sotto per 0-1 dopo tre end, la skip Giulia Zardini Lacedelli, la third Elena Mathis, la second e vice Marta Lo Deserto, la lead Rachele Scalesse hanno cambiato marcia e hanno dominato la contesa in maniera nitida.

Il quartetto tricolore ha messo a segno due punti nel quarto parziale ed è passato in vantaggio per 2-1, poi al ritorno sul ghiaccio ha rubato tre mani consecutive: un punto nella quinta frazione, un punto nel sesto end, quattro punti nel settimo parziali e schiacciante 8-1 per chiudere i conti in anticipo.