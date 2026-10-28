LIVE Italia-Cechia, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre obbligate a vincere per restare in corsa

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LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING DALLE 15.30

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cechia, secondo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile. Le azzurre affrontano le padrone di casa della Cechia alla RT Torax Arena di Ostrava. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno confrontarsi con un’avversaria sostenuta dal pubblico e consapevole dell’importanza di una partita che potrebbe incidere profondamente sulla classifica del girone A.

La nuova formula non concede grandi possibilità di recupero. Le dodici Nazionali partecipanti sono state suddivise in due gruppi da sei e ogni squadra disputa soltanto cinque incontri, ridotti a otto end. Le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate, mentre tutte le altre saranno eliminate. In un percorso così breve, perdere punti contro una rivale teoricamente inferiore rischia di complicare immediatamente la corsa alla qualificazione.

L’Italia è inserita nel raggruppamento con Cechia, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera. Le elvetiche guidate da Alina Pätz rappresentano la principale favorita della pool, mentre alle loro spalle si preannuncia una battaglia particolarmente serrata per il secondo posto. Proprio per questo motivo il confronto con la Cechia assume un peso superiore a quello di una normale partita della fase iniziale: per le azzurre vincere significherebbe rispettare il pronostico e presentarsi con maggiore tranquillità agli impegni successivi. A rappresentare l’Italia è il Team Dolomiti composto da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse. Il quartetto ha conquistato il diritto di partecipare alla rassegna continentale imponendosi nel challenge interno contro il Team DARE+ di Stefania Constantini, assente dunque a Ostrava non per scelta tecnica federale, ma in seguito all’esito della selezione disputata sul ghiaccio.

Zardini Lacedelli e compagne arrivano agli Europei con indicazioni incoraggianti raccolte in Canada. Al GSOC Invitational, torneo del prestigioso circuito Grand Slam of Curling, le italiane hanno superato la prima fase grazie a due vittorie, tra le quali il netto successo ottenuto contro il Team Fujisawa. Il cammino si è poi fermato nel tie-breaker contro la fortissima formazione svizzera di Pätz, ma soltanto al termine di un incontro deciso da un margine minimo. Quell’esperienza ha confermato come l’Italia possa competere anche contro formazioni stabilmente presenti ai vertici internazionali. La sfida di Ostrava richiederà però un atteggiamento differente, perché questa volta saranno le azzurre a dover gestire il ruolo di favorite. Serviranno precisione nei primi end, attenzione nella gestione del martello e soprattutto la capacità di non concedere mani multiple a una Cechia che potrebbe crescere trascinata dall’entusiasmo del pubblico.

La formazione di casa è guidata dalla skip Alžběta Zelingrová e parte con l’obiettivo di migliorare il decimo posto ottenuto nella precedente edizione. La Cechia ha potuto accedere alla competizione anche attraverso il posto riservato al Paese organizzatore e sulla carta appare meno attrezzata dell’Italia, ma la brevità degli incontri può ridurre le distanze: con appena otto end a disposizione, un passaggio a vuoto può diventare molto più difficile da recuperare. Per le azzurre sarà fondamentale costruire la partita senza fretta, limitando gli errori di misura e obbligando le ceche a eseguire tiri complessi. La gestione della casa nelle fasi centrali, la qualità delle bocciate e la capacità di utilizzare il martello per produrre più di un punto potrebbero rappresentare le chiavi dell’incontro. Al tempo stesso, nelle mani senza l’ultima stone, sarà importante mantenere pressione e impedire alle avversarie di sviluppare end semplici.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Italia-Cechia, secondo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.