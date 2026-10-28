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LIVE Italia-Austria, Europei curling 2026 in DIRETTA: secondo match di giornata per gli azzurri
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LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 15.30
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Austria, secondo impegno del gruppo A degli Europei di curling maschile 2026. Doppio appuntamento per gli azzurri in quel di Ostrava (Cechia) con una rassegna continentale completamente rinnovata. Il format non prevede infatti l’ormai conosciutissimo mega round robin, bensì due gironi da 6. Le novità non sono finite qui, con i match che si disputeranno sugli 8 end divenendo dunque più rapidi.
Dopo aver conquistato l’accesso conquistando il Challenger di Cembra il team Spiller arriva in Cechia con forti ambizioni. Stefano Spiller in compagnia di suo fratello Cesare, e gli olimpionici Amos Mosaner e Sebastiano Arman, proveranno innanzitutto a staccare il pass per le semifinali, per poi assaltare il podio. Approdare ai playoff pare una missione non impossibile in quanto l’Italia si trova nel gruppo A con Scozia, Germania, Olanda, Belgio ed Austria. Gli scozzesi sembrano di un livello superiore, ma non bisognerà sottovalutare i tedeschi evitando poi scherzi con le altre compagini che sembrano di livello inferiore.
A margine dell’esordio del mattino contro la Germania il team italiano affronterà l’Austria. Austriaci che scenderanno sul ghiaccio di Ostrava con Jonas Backofen (skip), Mathias Genner (vice), Florian Mavec e Mattheus Hofer (riserva Martin Reichel). Nella passata edizione della kermesse i nostri avversari hanno ottenuto appena una vittoria nel round robin composto da 10 squadre classificandosi all’ultimo posto. Azzurri che si imposero in sette end con lo score di 10-1 con il team guidato dallo storico skip Joel Retornaz.
Italia-Austria, match valido per la seconda giornata del gruppo A degli Europei di curling maschile 2026, inizierà alle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!