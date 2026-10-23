Come sta Myriam Sylla dopo l’infortunio? Gli aggiornamenti del Galatasaray e il futuro

Lo scorso 14 ottobre, Myriam Sylla si era infortunata: dopo aver disputato due ottimi set in occasione della sfida tra il suo Galatasaray Istanbul e l’Aras Kargo, valida per la terza giornata della Sultanlar Ligi, la schiacciatrice è atterrata male dopo un attacco in avvio del terzo parziale, si è piegata su se stessa e ha appoggiata le mani al suolo mentre le avversarie stavano preparando il contrattacco, chiuso poi in loro favore.

L’azzurra ha iniziato a saltellare e a toccarsi il ginocchio sinistro, poi è uscita dal campo zoppicando al termine dello scambio e dopo un rapido consulto con lo staff medico, chiudendo in anticipo l’incontro (a referto con 13 punti, 48% in attacco e 60% in ricezione). La società turca ha diffuso una nota riguardo alle condizioni fisiche della propria attaccante: “È stato riscontrato un gonfiore al ginocchio”.

Non sembra nulla di particolarmente preoccupante, infatti si era anche ipotizzato anche un impegno contro l’Ilbank in occasione della quarta giornata del massimo campionato turco, ma poi Myriam Sylla non è scesa in campo. Potrebbe tornare in campo domenica 25 ottobre (ore 12.00 italiane) in occasione del big match contro il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guideti.