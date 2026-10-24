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Cobolli-Musetti oggi, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming
Giornata con derby italiano nell’ATP 250 di Lione 2026 di tennis: il numero 1 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà un connazionale nella seconda semifinale del tabellone di singolare maschile, ovvero la testa di serie numero 6, Lorenzo Musetti.
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 16.00)
L’incontro del penultimo atto in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il terzo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.30 di oggi, sabato 24 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: il match si giocherà comunque non prima delle ore 16.00.
Il match tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti nella seconda semifinale dell’ATP 250 di Lione sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ATP LIONE 2026
Sabato 24 ottobre
Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Dalle ore 11.30
Matisse Bobichon/Kilian Feldbausch (Francia/Svizzera, WC)-Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia, 2)
Non prima delle ore 14.00
Tommy Paul (Stati Uniti, 4)-Taylor Fritz (Stati Uniti, 2)
Non prima delle ore 16.00
Flavio Cobolli (Italia, 1)–Lorenzo Musetti (Italia, 6) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)
PROGRAMMA ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.