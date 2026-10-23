Tennis
ATP Finals 2026, Bolelli/Vavassori vicini al pass per Torino: qualificazione prima di Parigi?
Oltre a Flavio Cobolli, ad un passo dalla qualificazione alle ATP Finals in singolare, l’Italia potrebbe essere rappresentata a Torino anche nel torneo di doppio: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono quinti nella Race to Turin e potrebbero staccare il pass per l’ultimo atto stagionale già la settimana prossima.
Gli azzurri, infatti, vantano 885 punti di margine sulla coppia al nono posto, quando all’appello mancano i 500 punti in palio la settimana prossima a Basilea ed a Vienna ed i 1000 a disposizione ad inizio novembre a Parigi: nel caso i cui il margine degli azzurri salga oltre i 1000 punti prima di Parigi, il pass sarebbe aritmetico.
Al momento sono aritmeticamente qualificate per le ATP Finals 3 coppie, ovvero Harri Heliovaara/Henry Patten, Christian Harrison/Neal Skupski e Marcel Granollers/Horacio Zeballos, mentre per Marcelo Arevalo/Mate Pavic manca soltanto il beneficio della matematica.
RACE TO TURIN DOPPIO AL 23 OTTOBRE
1 Harri Heliovaara/Henry Patten 7880 QUALIFICATI
2 Christian Harrison/Neal Skupski 6070 QUALIFICATI
3 Marcel Granollers/Horacio Zeballos 5330 QUALIFICATI
4 Marcelo Arevalo/Mate Pavic 5045
5 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 4660
6 Kevin Krawietz/Tim Puetz 4200
7 Theo Arribage/Albano Olivetti 3970 (possono arrivare a 4130 a Lione)
8 Orlando Luz/Rafael Matos 3905
9 Guido Andreozzi/Manuel Guinard 3775
10 Julian Cash/Lloyd Glasspool 3570 (possono arrivare a 3730 a Lione)