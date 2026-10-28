Chi affronta Lorenzo Musetti agli ottavi di Vienna? C’è un semifinalista Slam dopo aver battuto un top-10

Lorenzo Musetti ha sconfitto Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano prosegue nel suo ottimo momento di forma: dopo aver vinto il torneo ATP 250 Lione, è riuscito a battere il numero 9 del mondo e ora proseguirà la propria avventura sul cemento indoor della capitale austriaca, con l’obiettivo di scalare ulteriormente il ranking ATP e ritornare in top-20.

L’attuale numero 26 del mondo se la dovrà vedere con il britannico Arthur Fery, che due giorni fa aveva beneficiato del ritiro del connazionale Jacob Fearnley quando conduceva con il punteggio di 5-1. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e interessante: il nostro portacolori viaggia sulla cresta dell’onda, ma dovrà stare attento al rivale, che settimana scorsa perse contro il croato Gojo a Lione e che si presenterà più riposato alla partita.

Il 24enne toscano affronterà il coetaneo, attualmente al 35mo posto delle classifiche mondiali. I due giocatori si sono affrontati solo una volta in carriera: l’azzurro ebbe la meglio con il riscontro di 6-3, 6-3, 7-5 in occasione del primo turno degli ultimi US Open, dunque sempre sul cemento. Fery si è reso protagonista di un grandissimo exploit in questa stagione: ha raggiunto la semifinale di Wimbledon, dove venne sconfitto da Alexander Zverev dopo aver regolato Flavio Cobolli ai quarti.