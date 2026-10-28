LIVE Musetti-Tiafoe, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: sfida di cartello al debutto

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Frances Tiafoe, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna con il tennista toscano che vuole trovare la continuità giusta dopo la vittoria a Lione, città francese dove pochi giorni fa ha alzato il terzo trofeo della sua carriera e il primo dopo quattro anni.

La stagione di Musetti, come purtroppo sappiamo, è stata caratterizzata da parecchi infortuni che lo hanno costretto a scendere parecchio in classifica: ricordiamo che il toscano è stato ad un passo dal diventare numero 3 al mondo prima dell’infortunio subito a gennaio nel corso dei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic, quando era avanti 2-0.

Tiafoe è avanti 5-4 negli scontri diretti contro Musetti, che dovrà vedersela contro un avversario parecchio ostico per essere solo il primo turno: il sorteggio non è stato dei migliori per il nostro azzurro. Tuttavia, dopo l’ottimo percorso allo US Open, lo swing asiatico per lo statunitense ha portato due vittorie e due sconfitte tra Tokyo e Shanghai.

Il match tra Musetti e Tiafoe sarà il secondo dalle 13.30 sul Campo Centrale, con il programma che inizierà con la sfida tra lo spagnolo Daniel Merida e il russo Daniil Medvedev. Potrete seguire la decima sfida tra il toscano e lo statunitense con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!