Charles Leclerc rimane concentrato: “Dobbiamo ancora lavorare sui nostri limiti”

Tempi alla mano, una giornata positiva per la Ferrari e Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Rossa ha fatto segnare i migliori crono sia nella prima sia nella seconda sessione di prove libere del GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Leclerc ha ottenuto i migliori riscontri sia nella FP1 sia nella FP2, cercando poi di raccogliere indicazioni positive anche nelle simulazioni con un quantitativo maggiore di benzina nel serbatoio, per comprendere il comportamento delle gomme e, soprattutto, valutare il livello di grip a disposizione.

Quella messicana è una pista particolare, situata in altura, una caratteristica che incide non poco sulla ricerca della migliore messa a punto possibile. Da questo punto di vista, la Ferrari si è messa in evidenza, come spesso le è capitato nel corso della prima giornata del weekend. Tuttavia, si ritiene che i rivali possano mostrare il proprio potenziale già nella giornata di domani.

“Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcuni dei nostri limiti. Oggi, in pista, è stato piuttosto difficile, perché l’asfalto era molto scivoloso. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare in vista di domani“, ha dichiarato Leclerc nella sua analisi (fonte: sito ufficiale della Ferrari).