Charles Leclerc fiducioso per la gara di Austin: “La macchina ha un buon passo, se la partenza sarà giusta…”

La Ferrari, in questo suo Mondiale di Formula Uno 2026, prosegue con una caratteristica quanto mai particolare e fastidiosa per i piloti. Durante le qualifiche, infatti, spesso dopo un buon Q1 e Q2, mancano la prestazione nella Q3. Anche ad Austin, in occasione del sabato del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento della stagione, le SF-26 hanno messo in mostra questo passo indietro, rovinando i piani di Charles Leclerc che si è dovuto accontentare del quarto posto.

La pole position sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas è stata invece piazzata da uno straordinario Kimi Antonelli con il tempo di 1:34.035 con 179 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, quindi terzo Isack Hadjar a 215 con Charles Leclerc che completa la seconda fila a 232. Quinto Lewis Hamilton a 276 millesimi dalla vetta, sesto George Russell a 441 quindi settimo Oscar Piastri a 768 con Lando Norris solamente ottavo ad oltre un secondo dal pilota della Mercedes (+1.014).

Al termine delle qualifiche sulla pista texana il pilota della scuderia di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista nell’incontro con la stampa: “Dopo una buona FP3 e Q1 e Q2 dello stesso tenore, nella Q3 siamo andati un po’ più in difficolta. Le gomme hanno fatto, purtroppo, la differenza assieme alla consueta mancanza potenza di motore. Sono davvero complicate da mettere nella giusta finestra di utilizzo e non appena la pista si raffredda un po’ noi soffriamo tantissimo questo aspetto. Penso sia davvero frustrante perché nelle prime due manche andavamo forte e facevamo segnare ottimi tempi”.

A questo punto tutto sarà rimesso in palio nella gara odierna che scatterà alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 in Texas): “Anche se non partirò che dalla quarta posizione penso che abbiamo le potenzialità per puntare in alto. Ovviamente sarà fondamentale la partenza, specialmente pensando a quello che succede spesso qui in curva 1 ma, se sarò in grado di scattare nel migliore dei modi, penso che la macchina abbia il passo per lottare contro i primi della classe”.