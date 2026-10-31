Carlos Alcaraz rivela: “Da numero 1 ho faticato a trovare nuove motivazioni”. E il consiglio a Zverev…

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sono qualificati alle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna, meritandosi le rispettive sfide contro il russo Daniil Medvedev e l’australiano Alex de Minaur sul cemento indoor della capitale austriaca. Il fuoriclasse spagnolo ha rafforzato il terzo posto nel ranking ATP e ha distanziato lo statunitense Ben Shelton, mentre il tedesco sarà il numero 1 del mondo a partire da lunedì 2 novembre, quando supererà ufficialmente Jannik Sinner in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP.

Carlos Alcaraz ha scontato la lunga assenza per infortunio dopo la finale persa contro Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, quando venne superato proprio dall’azzurro in vetta alla graduatoria internazionale. Tornato in campo soltanto in occasione degli US Open, il mancino è riuscito a conquistare il torneo ATP 500 di Tokyo e ora insegue il bis a Vienna, in avvicinamento al Masters 1000 di Parigi e alle ATP Finals, eventi che animeranno il mese di novembre.

In conferenza stampa, è stato chiesto a Carlos Alcaraz quanto fosse complicato vivere la prima volta da numero 1 del mondo e se avesse un suggerimento per Zverev: “Per me è stato un sogno, anche perché è successo quando ero teenager ed era successo quando allo stesso tempo avevo vinto il mio primo Grande Slam, quindi due cose incredibili contemporaneamente. Non è che per il fatto di essere diventato numero 1 ti senti il migliore di tutti, però è una sensazione speciale, è veramente una sensazione di avercela fatta“.

Il campione in carica degli Australian Open ha poi proseguito: “Nei mesi successivi dopo che ero diventato numero 1 ho fatto un po’ fatica, sia a gestire la situazione sia a trovare nuove motivazioni. Credo che questo sia parte del lavoro, stare con i piedi per terra e pensare ai tornei successivi“.