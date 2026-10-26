Coppa Davis 2026, i convocati di tutte le Nazionali a Bologna: presenti Alcaraz e Zverev

La Final 8 di Coppa Davis 2026 si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 24 al 29 novembre la SuperTennis Arena di BolognaFiere ospiterà le otto migliori nazionali del mondo, in un tabellone a eliminazione diretta che promette grandi ritorni e sfide generazionali.

L’Italia, campione in carica e a caccia del quarto titolo consecutivo, si presenta a Bologna con una formazione in parte rinnovata: il capitano Volandri dovrà rinunciare al numero uno del mondo Jannik Sinner. La guida è affidata a Flavio Cobolli, salito fino al sesto posto del ranking ATP, e al talento di Lorenzo Musetti, con il supporto di Luciano Darderi e della collaudata coppia di doppio formata da Bolelli e Vavassori. Da sottolineare che i capitani di tutte le compagini potranno effettuare dei cambi fino al 23 novembre (ore 11:00 italiane).

Di fronte c’è la Corea del Sud, vera sorpresa dell’edizione e alla prima partecipazione assoluta alla Final 8. Forte dello spirito di squadra e dell’esperienza di Kwon Soon-woo, arriva senza nulla da perdere e pronta a interpretare il ruolo di outsider contro i padroni di casa.

Nell’altro quarto della parte alta la Cechia affronta il Canada. I cechi sono una delle squadre giovani più temibili del circuito: trascinati dal talento cristallino di Tomas Machac e Jakub Mensik, hanno superato un turno di qualificazione tutt’altro che semplice, battendo gli Stati Uniti per 3-2, e vogliono essere la mina vagante del torneo. Il Canada, vincitore nel 2022, ha ritrovato la forma migliore. Felix Auger-Aliassime ha guidato la squadra a una storica qualificazione eliminando la Francia, assistito dal potente Gabriel Diallo, e sulle superfici rapide indoor la nazionale sa esaltarsi come poche altre.

Il terzo incontro mette di fronte Germania e Gran Bretagna. I tedeschi si affidano al numero due del mondo Alexander Zverev e a uno dei doppi più forti del circuito, quello formato da Krawietz e Puetz, spesso decisivo nella formula della Davis. I britannici, invece, fanno della profondità della rosa la loro arma migliore: con l’esperienza di Cameron Norrie e l’apporto di giovani agguerriti hanno dominato le qualificazioni e puntano a sfruttare le condizioni indoor di Bologna per contenere la potenza degli avversari.

Chiude il programma la sfida tra Spagna e Austria. La formazione guidata da David Ferrer arriva con l’obiettivo dichiarato di togliere il titolo all’Italia. Il punto di riferimento è Carlos Alcaraz, affiancato da giovani promesse come Rafa Jodar e da giocatori esperti e affidabili, e gli iberici sono i favoriti della parte bassa del tabellone. L’Austria, che ha ottenuto la qualificazione superando il Belgio, parte con i favori del pronostico contro di sé, ma fa della combattività il proprio marchio di fabbrica e proverà a far saltare il banco puntando tutto sulla pressione nei singolari.

CONVOCATI TUTTE LE NAZIONI FINALI COPPA DAVIS 2026

ITALIA

Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri

COREA DEL SUD

Uisung Park, Hyeon Chung, Soonwoo Kwon, Seongchan Hong, Jisung Nam. Capitano: Chung Jong-Sam.

CANADA

Duncan Chan, Liam Draxl, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo. Capitano: Frank Dancevic.

CECHIA

Adam Pavlasek, Patrik Rikl, Jakub Mensik, Jiri Lehecka. Capitano: Tomas Berdych.

GRAN BRETAGNA

Neal Skupski, Henry Pattern, Cameron Norrie, Arthur Fery. Capitano: Leon Smith.

GERMANIA

Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Capitano: Michael Kohlmann.

AUSTRIA

Neil Oberleitner, Lucas Miedler, Lukas Neumayer, Jirij Rodionov, Joel Schwaerzler. Capitano: Jurgen Melzer

SPAGNA

Marcel Granollers, Pedro Martinez, Rafael Jodar, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich Fokina. Capitano: David Ferrer.