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Calendario Mondiali tiro a segno 2026: programma, orari, tv, streaming
Riparte da Doha, in Qatar, sede dei Mondiali 2026, la stagione internazionale del tiro a segno: la rassegna iridata sarà il momento principale dell’annata agonistica ed andrà a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza, previste a Roma dal 3 all’8 dicembre. Il programma della rassegna iridata si snoderà da martedì 3 a lunedì 9 novembre.
L’Italia sarà rappresentata da 16 tiratori: Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Aldo Gabriele Villani, Riccardo Mazzetti, Angelo Palella, Massimo Spinella, Alessandra Fait, Margherita Brigida Veccaro, Cristina Magnani, Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Michele Bernardi, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani.
La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali delle dieci specialità olimpiche verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo della rassegna iridata di tiro a segno 2026.
CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2026
Martedì 3 novembre
08.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 1a parte
10.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 2a parte
10.15 Qualificazioni pistola automatica 25m maschile 1a parte
12.15 Qualificazioni carabina 10m maschile 1a parte
12.30 Finale carabina 10m femminile
14.15 Qualificazioni carabina 10m maschile 2a parte
16.30 Finale carabina 10m maschile
Mercoledì 4 novembre
08.15 Qualificazioni carabina 10m mista 1a parte
08.45 Qualificazioni pistola automatica 25m maschile 2a parte
09.30 Qualificazioni carabina 10m mista 2a parte
11.00 Finale carabina 10m mista
14.30 Finale pistola automatica 25m maschile
Giovedì 5 novembre
08.15 Qualificazioni pistola 10m femminile 1a parte
08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 1a parte
10.15 Qualificazioni pistola 10m femminile 2a parte
10.30 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 2a parte
12.15 Qualificazioni pistola 10m maschile 1a parte
12.30 Finale pistola 10m femminile
14.15 Qualificazioni pistola 10m maschile 2a parte
16.30 Finale pistola 10m maschile
Venerdì 6 novembre
08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 2a fase
10.45 Qualificazioni pistola 10m mista 1a parte
10.45 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 1a fase 1a parte
11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile
12.00 Qualificazioni pistola 10m mista 2a parte
13.00 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 1a fase 2a parte
13.30 Finale pistola 10m mista
Sabato 7 novembre
08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 2a fase
11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile
Domenica 8 novembre
08.00 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione, 1a parte)
09.30 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione, 2a parte)
Lunedì 9 novembre
08.00 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Celere, 1a parte)
09.15 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Celere, 2a parte)
12.00 Finale pistola sportiva 25m femminile
PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: canale YouTube ISSF ed Olympic Channel per le finali delle specialità olimpiche.
Diretta Live testuale: OA Sport per le specialità olimpiche.