Brignone e Goggia arretrano nella WCSL di gigante: il pettorale sarà alto al momento del ritorno

La WCSL non guarda il palmarès, guarda i punti. Per questo, dopo il gigante di Sölden, Sofia Goggia, bronzo olimpico in discesa a Milano Cortina, e Federica Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo generale 2025 e due volte oro a Cinque Cerchi nel 2026, risultano ventitreesima e ventiquattresima nella World Cup Starting List (WCSL), la classifica che determina l’ordine di partenza nelle gare di Coppa del Mondo. La bergamasca ha 140 punti, la valdostana 129, mentre la quindicesima, Nina O’Brien, ne ha 213.

L’arretramento è il prodotto di un meccanismo che non fa sconti a chi non scende in pista. A ogni gara disputata si scala una quota dei punti accumulati nella stagione precedente, e a compensare possono essere solo i risultati ottenuti in quella in corso. Goggia è partita da 152 punti e ne ha persi 12, Brignone da 140 e ne ha persi 11.

Le ragioni dell’assenza sono molto diverse, e con loro i tempi di ritorno. Goggia ha contratto a Ushuaia, durante il ritiro in Argentina, una doppia infezione virale con tremori e dolori invalidanti, che l’ha costretta a fermarsi e a perdere una parte importante della preparazione. Ora si allena stabilmente sullo Stelvio e punta al rientro nelle gare nordamericane, con il gigante di Killington del 28 novembre come obiettivo concreto.

Per Brignone il discorso è più complicato e riguarda i postumi del grave infortunio del 2025. Ad agosto è stata operata di nuovo alla gamba sinistra e, pur camminando meglio, soffre ancora di dolori cronici. Ha detto apertamente di non voler sciare in queste condizioni e di voler mettere la salute a lungo termine davanti all’agonismo. Ad oggi, per questo, entrambe partirebbero con un numero tra il 23 e il 30.

Affrontare così in un gigante di Coppa del Mondo significa trovare una pista più rovinata e solcata, e non favorire la performance ideale. Da capire pertanto come potrà evolvere la situazione.

FIS WCSL LIST

1 56416 SCHEIB Julia AUT – 765 59 – 706

2 506399 HECTOR Sara SWE 50 559 43 50 566

3 516562 RAST Camille SUI 40 533 41 40 532

4 539909 MOLTZAN Paula USA 100 408 31 100 477

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 36 446 34 36 448

6 415232 ROBINSON Alice NZL 32 440 34 32 438

6 516138 # GUT-BEHRAMI Lara SUI – 438 – – 438

8 426193 STJERNESUND Th. NOR 11 352 27 11 336

9 107613 GRENIER Valerie CAN – 332 26 – 306

10 385116 LJUTIC Zrinka CRO 24 267 21 24 270

11 805009 COLTURI Lara ALB 80 191 15 80 256

12 6295075 DELLA MEA Lara ITA 13 246 19 13 240

13 435334 GASIENICA-DANI. POL 29 225 17 29 237

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 15 224 17 15 222

15 6535773 O’BRIEN Nina USA 15 215 17 15 213

16 507168 AICHER Emma GER 60 135 10 60 185

17 206355 DUERR Lena GER 9 186 14 9 181

18 299363 ZENERE Asja ITA 45 123 9 45 159

19 108461 RICHARDSON Britt CAN 4 163 13 4 154

20 705423 # VLHOVA Petra SVK 8 155 12 8 151

21 565491 # DVORNIK Neja SLO 1 155 12 1 144

22 56217 BRUNNER Stephanie AUT – 155 12 – 143

23 298323 GOGGIA Sofia ITA – 152 12 – 140

24 297601 BRIGNONE Federica ITA – 140 11 – 129

25 197616 ALPHAND Estelle SWE 22 95 7 22 110

25 6536392 HURT A J USA 20 97 7 20 110

27 516407 KASPER Vanessa SUI 3 111 9 3 105

28 516280 HOLDENER Wendy SUI 11 82 6 11 87

28 56388 # LIENSBERGER Katharina AUT – 87 – – 87

30 56517 ASTNER Nina AUT – 85 7 – 78