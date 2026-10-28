Basket femminile, Campobasso demolisce Brno in EuroCup e resta imbattuta

Continua ad essere imbattuta in EuroCup la Magnolia Basket Campobasso. La squadra molisana ha dominato in questa terza giornata contro le ceche del KP Brno, imponendosi davanti ai propri tifosi con un roboante 100-58. Una partita a senso unico, in pieno controllo di Campobasso, che ha chiuso i conti già all’intervallo, essendo avanti di ben trentuno punti. Questa terza vittoria consecutiva lancia Campobasso sempre più in testa alla classifica del gruppo G.

La miglior marcatrice per Campobasso è stata Que Morrison, che ha concluso con 18 punti a referto. Importante anche il contributo da parte di Gina Conti, che ha chiuso con 16 punti, ma pure di Sara Madera e Maria Miccoli, che hanno firmato rispettivamente 15 e 13 punti. Per Brno l’unica a chiudere in doppia cifra è stata Sara Puckett con 12 punti.

Una partita come detto completamente a senso unico. Nel primo quarto le ceche hanno provato anche a rimanere attaccate, con Campobasso che ha comunque chiuso avanti alla prima di sera di 8 punti. La svolta è arrivata nel secondo quarto, con un parziale dominante di 30-7 per la Magnolia, che ha messo fine ad ogni discorso prima dell’intervallo. Nei restanti venti minuti Campobasso ha potuto così amministrare e vincere comodamente, toccando il muro dei 100 punti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO – KP BRNO 100-58 (25-17, 30-7, 20-16, 25-18)

Campobasso: Simon 6, Giacchetti 6, Conti 16, Meldere 4, Giuliani, Cere 5, Perini, Miccoli 13, Madera 15, Morrison 18, Scott 8, Vilka 9

Brno: Petrenaite 8, Puckett 12, Lukackova 8, Zilova 5, Vondrackova 6, O’Keefe 4, Vesela 7, Cahova 4, Rokkanen, Travnickova 4