Basket, Napoli espugna Klaipėda e resta imbattuta in EuroCup

Cinque su cinque per il Napoli di Jasmin Repesa, che espugna il campo del Neptunas Klaipeda in un match equilibrato, ma dove Ramsey e compagni hanno sempre guidato. Quinto successo, dunque, e una consapevolezza che l’avventura europea può regalare gioie ai campani.

I primi punti sono dei padroni di casa, ma subito Napoli piazza un miniparziale di 6-0 e gestisce nei primi minuti il vantaggio esiguo conquistato. A metà primo quarto è Tarczewski a firmare il +8, nuovo massimo vantaggio dei campani. Reagiscono i lituani, che tornano a -3, ma dopo il timeout di Repesa i partenopei resistono e si va al primo stop sul 20-24, con già 8 punti di Markel Brown.

Parte nuovamente forte Napoli a inizio secondo quarto, con un altro miniparziale di 5-0 e con un Jake White sugli scudi. Il canestro di Sanare vale la doppia cifra di vantaggio dopo 3’, anche se ancora una volta il Neptunas Klaipeda risponde e con un 8-0 si riporta subito in scia ai campani. Nuovo allungo degli ospiti, poi risposta lituana in un elastico che non spezza l’equilibrio e si va al riposo sul 45-47, con 10 punti di Brown.

Non si spezza l’equilibrio a inizio ripresa, anche se la squadra ospite tiene sempre la testa avanti. Poi sono una tripla di Brown e i liberi di Tarczewski a rilanciare Napoli sul +10, anche se ancora una volta i lituani reagiscono. Prova a gestire il vantaggio la squadra di Repesa e si va all’ultimo stop sul 65-71, con 16 punti di Ramsey, 13 di Brown e 12 di Tarczewski.

Il quarto quarto si apre con tre canestri di Willy Caruso e il Napoli che prova a dare lo strappo decisivo al match. Ancora Caruso firma il +11 e partenopei che ora gestiscono il buon vantaggio acquisito, alzando il ritmo in difesa e controllando i lituani. Il Klaipeda non ha la forza di reagire, con il solo Drell che prova a tenere il match aperto, ma è troppo poco e Napoli si impone 85-94, con ben cinque giocatori in doppia cifra: 20 punti di Ramsey, 13 di Brown, 12 di Tarczewski e 10 di Caruso e White.