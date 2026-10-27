ATP Vienna 2026, Tommy Paul sfiderà Darderi negli ottavi di finale

Sei match di primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Vienna che si anima grazie al debutto dei big. Esordio vincente per l’americano Tommy Paul che stacca così il pass per gli ottavi di finale e nel prossimo turno sfiderà Luciano Darderi.

Lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero sette, piega il russo Andrey Rublev 7-5 6-2 in un’ora e trentuno minuti. L’americano risolve il primo parziale in volata grazie al break nell’undicesimo gioco e chiude 7-5 al primo set point. Nella seconda frazione Paul scappa sul 3-0 con due break e firma il definitivo 6-2 al terzo match point.

Il francese Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni, rimonta il peruviano Ignacio Buse 0-6 7-5 6-4 al termine di una battaglia di due ore e ventinove minuti. Il transalpino, dopo aver subito il cappotto nel primo set, risolve la seconda frazione a proprio favore grazie al break del 6-5 e sigla il 7-5 al quinto set point. Nel terzo parziale Mannarino firma il break decisivo sul 5-2 e, dopo aver annullato due possibilità del 5-5, chiude 6-4 al secondo match point.

Coglie un successo prestigioso Cameron Norrie. Il britannico, numero 41 del ranking ATP, liquida l’argentino Francisco Cerundolo, diciannovesimo giocatore del mondo, 6-4 6-1 in un’ora e trentadue minuti. Il giocatore britannico risolve un set iniziale equilibrato grazie al break del 4-3 e chiude 6-4 alla prima possibilità. Nel secondo set non c’è storia. Norrie firma due break consecutivi e firma il definitivo 6-1 al primo match point.