ATP Vienna 2026, Alexander Zverev ai quarti ed è n.1 del mondo! Medvedev si salva, Paul sfiderà Alcaraz

Sarà il derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini a chiudere il programma odierno dell’ATP 500 di Vienna. Una giornata amara per il tennis azzurro, segnata dalle sconfitte di Lorenzo Musetti, battuto dal britannico Arthur Fery, e di Luciano Darderi, superato dallo statunitense Tommy Paul.

Nonostante i crampi, Fery è riuscito ad avere la meglio su un Musetti poco lucido, imponendosi con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 e rimontando dal 2-4 nel terzo e decisivo set. Paul, invece, ha dominato l’incontro contro l’italo-argentino, chiudendo la partita con un netto 6-1, 6-1.

Sarà dunque il britannico ad affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo austriaco. Una serata speciale per il tedesco, che grazie al successo sull’olandese Tallon Griekspoor, sconfitto per 6-4, 7-5, ha conquistato ufficialmente il primo posto nel ranking mondiale. Una vittoria costruita sulla solidità e sulla continuità di rendimento, qualità che hanno permesso a Zverev di gestire con autorità il confronto.

Impegno decisamente più arduo, invece, per lo statunitense Tommy Paul, atteso nei quarti da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha superato quest’oggi il georgiano Nikoloz Basilashvili al termine di una partita dai due volti: dopo aver dominato il primo set, vinto 6-1, ha incontrato maggiori difficoltà nella seconda frazione, riuscendo tuttavia a spuntarla al tie-break per 13-11.

A completare il programma, un altro tie-break decisivo, questa volta nel match tra Daniil Medvedev e il britannico Cameron Norrie. Il russo ha avuto la meglio sul coriaceo mancino con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(1), guadagnandosi l’accesso al turno successivo, dove affronterà il francese Adrian Mannarino, anch’egli mancino.