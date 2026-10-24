Arrampicata sportiva: le qualificazioni di lead e speed esaltano Rogora, Randi, Colli e Zurloni a Santiago del Cile

La prima giornata della tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, a Santiago del Cile, è andata in archivio. Sessione inaugurale, del meeting in terra sudamericana, dedicata alle qualifiche della lead femminile e della speed sia al femminile sia al maschile. Ottime notizie per l’Italia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Lead femminile

Al rientro nel massimo circuito internazionale, Laura Rogora mostra tutte le sue doti. L’azzurra non ha perso la sua grande tecnica e il suo flow passando il turno eliminatorio in scioltezza con il quarto score complessivo, pari a 4.33. A trovare il miglior punteggio è stata la fuoriclasse slovena Janja Garnbret che ha chiuso a 1.0.

Speed femminile e maschile

La statunitense Emma Hunt con il crono di 6″41 si prende la testa di serie numero uno, ma l’Italia può essere molto soddisfatta delle performance di una Giulia Randi sempre più protagonista, quarta a 6″71, e di una Beatrice Colli molto costante, che ha completato la sua scalata in 7″23 con 14esimo tempo.

Al maschile è l’indonesiano Antasyafi Al Hilmi a bloccare la clessidra a 4″92, con Matteo Zurloni che strappa il penultimo pass utile per il tabellone dei top 16 chiudendo in 15esima piazza a 5″12. Vanno out invece Francesco Ponzinibio (19esimo a 5″25), Ludovico Fossali (21esimo a 5″29) e Luca Robbiati (27esimo a 5″59).

Nella serata italiana di sabato 24 ottobre sono previste dapprima le qualifiche della lead al maschile e poi, dalle 23 nostrane, le fasi finali dei tabelloni riguardanti la speed.