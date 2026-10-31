A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2026: programma qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio del Messico 2026 di F1 avranno luogo sabato 31 ottobre dalle ore 22:00 alle ore 23:00 del nostro Paese. Verrà dunque conferita una delle pole position meno ambite dell’intero Mondiale. Quello appena esposto può sembrare un paradosso, ma c’è una ragione ben precisa per questa affermazione, che risiede nelle caratteristiche del tracciato messicano.

La prima curva è molto lontana rispetto alla partenza. Dunque, c’è un lunghissimo tratto di rettilineo da percorrere per arrivare al secco destra-sinistra-destra iniziale, dove chi è davanti rischia sempre di trovarsi minacciato da chi parte alle proprie spalle. Dopotutto, se si è in prima posizione, si è automaticamente al vento e si offre la scia agli avversari. Ecco perchè la pole position, almeno nel contesto di Città del Messico, rappresenta una sorta di disagio.

Per la cronaca, nella vita attuale del Gran Premio (cominciata nel 2015) nessun pilota ha ottenuto due pole position consecutive. Anzi, a ben guardare, si contano nove poleman differenti nelle dieci edizioni andate in scena dal 2015 al 2025! L’unico in grado di ripetersi è stato Charles Leclerc, scattato davanti a tutti sia nel 2019 che nel 2023. Il monegasco, però, non ha mai vinto. A differenza di Carlos Sainz, che portò la Ferrari al successo nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Città del Messico 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 23:30, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MESSICO

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 18:30-19:30 Prove libere (III)

Ore 22:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.