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Atletica

Zane Weir è argento nel getto del peso: “Stagione difficile ma sono felice di questo risultato”

Pubblicato

50 minuti fa

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Zane Weir
Zane Weir / La Presse

Arrivano nel finale di giornata le prime due medaglie della spedizione italiana ai Campionati Europei di atletica 2026. A Birmingham è infatti arrivata la doppietta azzurra nel getto del peso con il grande favorito della vigilia, Leonardo Fabbri, che ha conquistato l’oro difendendo il titolo di due anni fa e confermando il livello assoluto raggiunto quest’anno.

Il fiorentino ha dominato la prova già dal primo lancio e successivamente ha blindato il primo posto mettendo a segno una terza misura da 22.31. Il tricolore sventola anche sul secondo gradino del podio su cui sale meritatamente Zane Weir. L’azzurro trova la misura utile al primo lancio e con un 21.12 si prende un argento splendido dopo una difficile stagione.

Il 30enne di origini sudafricane ha brevemente commentato la sua prova ai microfoni di Rai Sport: “È stata una stagione difficile ma sono felice di questo risultato. Ci sono altre quattro gare dopo di questa, sono felice. Il livello è altissimo anche con Leo (Fabbri, ndr) non posso dire altro se non che sono felicissimo”.

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