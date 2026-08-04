Wyndham Championship 2026, Young favorito in North Carolina. Occhi puntati anche su Matsuyama

Ultimo appuntamento della regular season sul PGA Tour prime che il maggiore circuito statunitense si inoltri nei playoff come ogni fine agosto. Questa settimana il circus si sposta in North Carolina, più precisamente a Greensboro, per il Wyndham Championship, torneo che vale 8,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup.

A difendere il titolo sarà Cameron Young (per l’americano in stagione sono arrivate ben due vittorie, prima al The Players e poi al Cadillac Championship e un 2° al The Open) ma a presenziare saranno diversi nomi importanti (nonostante i “big” siano di riposo in vista degli ultimi 3 tornei). Scenderanno in campo, così, Jordan Spieth insieme ai connazionali Nick Dunlap, Ben Griffin, Tony Finau e Justin Thomas. Tra gli europei, invece, torna in campo lo svedese Alex Noren (l’ultimo torneo giocato è stato l’Open al Royal Birkdale dove si è classificato T18) insieme ad Alex Fitzpatrick, Rasmus Hojgaard (arrivato 4° pochi giorni fa a Detroit durante il Rocket Classic) e i connazionali Rasmus Neergaard-Petersen e Thorbjorn Olesen.

Sul percorso del Sedgefield Country Club ci sarà anche il giapponese Hideki Matsuyama. Il classe ’92, vincitore del Masters nel 2021, nelle ultime due apparizioni (il Rocket Classic e il 3M Open), non è mai uscito dai primi 5 chiudendo rispettivamente in T5 e in T3. Ormai in pianta stabile sul circuito dopo il primo titolo al COrales Punta Cana Championship l’azzurro Stefano Mazzoli che scenderà in campo per la prima volta nel torneo in questione.