Davis Riley cerca la vittoria al Rocket Classic. Rimonta super di Rasmus Højgaard

Si è chiuso il terzo giro al Rocket Classic. Cambia la leadership nel proverbiale moving day: è in mano a Davis Riley, che in questo modo cerca una vittoria che avrebbe moltissimi significati dal suo punto di vista. Per lui score di -15, che deriva soprattutto da un -7 di giornata che, come vedremo, non è però il migliore.

Alle sue spalle Michael Brennan, anche lui particolarmente bravo con un -6 di sabato che gli consente di salire a -14. Ma il migliore di tutti in questo giorno è Rasmus Højgaard. Il danese, infatti, non solo si esibisce in un -9 e non solo va a -12 in complessivo, ma recupera anche 60 posizioni per arrivare terzo al fianco di Rickie Fowler, Chris Kirk e Cameron Young (questi peraltro cede la leadership).

Settima posizione a -11 per il norvegese Kristoffer Ventura, unico altro non USA nei primi dieci. Con lui Michael Thorbjornsen, Xander Schauffele e Michael Kim, per una lotta che alla fine dei conti non pare poi così tanto decisa.

Bisogna pur dire che, rispetto a ieri, la classifica è praticamente sconvolta. I giocatori di vertice del secondo giro sono crollati praticamente tutti, Young a parte: Patrick Fishburn è ora 48° a -6 (+4). Va un po’ meglio a Patrick Cantlay, che riesce a restare in par ed è 11° a -10.