Lucrezia Stefanini qualificata per il tabellone principale al WTA di Toronto

Situazione molto particolare che si è venuta a creare al WTA 1000 di Toronto (ma, di riflesso, anche al Masters 1000 di Montreal). Lucrezia Stefanini, con una sola partita, si è qualificata per il tabellone principale del torneo canadese che si svolge nell’Ontario. Questo per una decisione particolare, ma non unica, del Canadian Open.

Come già accaduto nel 2025, infatti, è stato deciso di effettuare le qualificazioni a turno unico. Un controsenso e una riduzione sempre maggiore, ma quasi del tutto circoscritta a questo evento. Giova ricordare che, fino a pochi anni fa, in determinati tornei (non gli Slam, per cui ciò è fisso), si poteva arrivare anche a tre turni di qualificazione, mentre ora la stragrande maggioranza ne usa due.

Questo ha fatto sì che il match tra Stefanini e Sofia Kenin fosse decisivo. Brava l’italiana a sconfiggere l’americana in un match non banale, ricco di colpi di scena e chiuso 7-5 1-6 6-2. L’azzurra si ricorderà senz’altro a lungo questa vittoria, perché Kenin, per quanto ormai non più ai suoi livelli migliori, rimane pur sempre un’ex campionessa Slam.

Con lei, così, diventano due le italiane in tabellone (l’altra è Elisabetta Cocciaretto). A Stefanini toccherà la colombiana Camila Osorio, con un potenziale orizzonte sulla russa Ekaterina Alexandrova. A livello teorico è possibile il derby con Cocciaretto al terzo turno, ma oltre a Stefanini che piazza due colpi di fila anche Cocciaretto dovrebbe superare prima l’australiana Talia Gibson e poi la polacca Maja Chwalinska. Possibile per la marchigiana, più difficile per la toscana.