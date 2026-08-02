WTA Memphis 2026, prima finale in carriera per Liutova e Vidmanova

Ci sarà sicuramente una nuova campionessa nel circuito WTA. Infatti a Memphis va in scena la finale delle prime volte tra la giovanissima russa Kristina Liutova e la ceca Darja Vidmanova. Continua dunque il sogno per entrambe le giocatrici, che stanno vivendo una settimana magica in quel di Memphis.

Liutova ha scritto una pagina di storia, visto che a sedici anni è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a raggiungere una finale nel massimo circuito e lo ha fatto anche da numero 229 del mondo. Incredibile anche il cammino di Vidmanova, che da numero 114 della classifica è riuscita a centrare l’ultimo atto del torneo ed è già certa di essere dentro le prime cento del mondo.

Liutova, invece, ha avvicinato la Top-150 ed in caso di vittoria si porterebbe a ridosso delle prime 120 della classifica mondiale. La sedicenne russa ha sconfitto in semifinale l’americana Elvina Kalieva in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Dopo aver vinto un primo set molto combattuto, Liutova ha dominato nel secondo parziale, riuscendo così a staccare il biglietto per la finale.

Pochi problemi anche per Vidmanova nella sua semifinale. La ceca ha infatti superato la messicana Renata Zarazua in due set con un doppio 6-3 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set è stato decisivo il break in apertura, mentre nel secondo la ceca ha strappato per tre volte la battuta all’avversaria, portandosi prima sul 5-2 e poi sul 6-3.

RISULTATI WTA MEMPHIS 2026 (1 AGOSTO)

Liutova (Rus) b. Kalieva (Usa) 7-5 6-1

Vidmanova (Cze) b. Zarazua (Mex) 6-3 6-3