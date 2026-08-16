WTA Cincinnati 2026: avanti Pegula e Noskova, Ostapenko out

Si è quasi del tutto allineata al terzo turno la parte bassa del tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati, il che vuol dire che è entrata in campo una consistente parte delle big. Sono però ben poche le sorprese. Una si lega al ritiro di Belinda Bencic dopo un set con la francese Lois Boisson (problemi a un’anca per la svizzera), l’altra a una di quelle proverbiali giornate no attraversate da Jelena Ostapenko: la lettone perde, e anche male, con la polacca Magdalena Frech. E poi c’è l’altra francese Diane Parry, che s’inventa una rimonta d’alta classe contro la belga Elise Mertens.

In generale, tra i nomi di spicco nessun problema per Jessica Pegula, che lascia cinque giochi alla svizzera Simona Waltert, e nemmeno per Linda Noskova: la ceca campionessa di Wimbledon va avanti con un doppio 6-3 sulla mai semplice britannica Katie Boulter. Nondimeno, anche l’altra USA di spicco della giornata, Amanda Anisimova, mette insieme un 6-2 6-3 nei confronti della turca Zeynep Sonmez.

Devono risolverla in lotta diverse giocatrici: per la danese Clara Tauson è necessario un 7-5 al terzo set per battere la giocatrice di casa Peyton Stearns, mentre devono ricorrere al terzo set anche Emma Navarro e Maria Sakkari: per l’una rimonta sull’ucraina Anhelina Kalinina, per l’altra secondo set lasciato per strada contro l’attualmente uzbeka Kamilla Rakhimova.

Nella giornata di oggi, tra gli altri incontri, anche alcuni che completano la parte bassa (Swiatek-Arango e Rybakina-Townsend), ma anche l’appuntamento con il secondo turno di Lucrezia Stefanini, attesa dal duro ostacolo chiamato Marie Bouzkova, in quota Cechia.

RISULTATI WTA 1000 CINCINNATI

Primo turno

Zhang (CHN)-Day (USA) [Q] 2-6 6-2 6-2

Secondo turno

Noskova (CZE) [6]-Boulter (GBR) 6-3 6-3

Tauson (DEN) [27]-Stearns (USA) 7-6(7) 1-6 7-5

Eala (PHI) [17]-Ruse (ROU) 6-1 3-0 rit.

Anisimova (USA) [9]-Sonmez (TUR) 6-2 6-3

Cirstea (ROU) [15]-Bartunkova (CZE) 7-6(5) 6-3

Kalinskaya [18]-McNally (USA) 6-3 6-4

Navarro (USA) [25]-Kalinina (UKR) 3-6 6-4 6-2

Pegula (USA) [3]-Waltert (SUI) 6-3 6-2

Sakkari (GRE) [29]-Rakhimova (UZB) 6-2 5-7 6-1

Parry (FRA)-Mertens (BEL) [21] 2-6 6-2 6-2

Boisson (FRA) [WC]-Bencic (SUI) [12] 6-3 rit.

Shnaider [14]-Maria (GER) 6-2 7-5

Chwalinska (POL) [19]-Bucsa (ESP) 6-2 6-2

Frech (POL)-Ostapenko (LAT) [20] 6-1 6-3