Darderi saluta subito Cincinnati. Brutta sconfitta in due set con Hijikata

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Montreal, si interrompe subito il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, che ha usufruito di un bye al primo turno essendo la diciannovesima testa di serie, è stato sconfitto abbastanza nettamente in due set dall’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-4 6-2 in appena un’ora e dodici minuti di gioco.

Una prestazione sicuramente negativa per Darderi, che ha ottenuto appena il 56% dei punti vinti quando ha servito la prima rispetto al 75% di Hijikata, che messo a segno anche 10 ace. L’australiano ha poi chiuso il match con ben 30 vincenti contro i soli 10 dell’azzurro, che ha commesso un errore non forzato in meno dell’avversario (17 contro 18).

Inizio di partita subito in salita per Darderi, che nel terzo game si trova ad affrontare due palle break. Hijikata sfrutta la seconda e strappa il servizio all’azzurro. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni di servizio e non ci sono palle del controbreak per Darderi, che ha solo un’occasione nel decimo game quando si trova sullo 0-30. Hijikata rimonta e chiude sul 6-4.

C’è equilibrio in avvio di secondo set, ma dal 2-2 il match prende completamente la direzione del numero 95 del mondo. Il quinto game è molto lottato, ma alla terza palla break Hijikata riesce a strappare il servizio all’azzurro. L’australiano ottiene un altro break nel settimo gioco e va poi a chiudere il set sul 6-2.