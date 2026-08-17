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Vuelta a España 2026: programma, orari, tv, streaming

Pubblicato

49 secondi fa

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Vuelta a España
Vuelta a España / LaPresse

Il livello dell’adrenalina aumenta di ora in ora e il conto alla rovescia per la fine della spasmodica attesa diventa sempre più incalzante: una grande avventura lunga oltre tre settimane sta per iniziare. Mancano ormai solo pochi giorni alla partenza della Vuelta a España 2026.

La storica corsa a tappe, giunta all’edizione numero 81, scatterà sabato 22 agosto da Monaco per concludersi domenica 13 settembre a Granada dopo aver percorso 3310 chilometri suddivisi in ventuno tappe. Le squadre partecipanti, al via tutte le formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Jonas Vingegaard, vincitore dello scorso anno davanti al portoghese Joao Almeida e al britannico Tom Pidcock.

La presenza alla partenza di Tadej Pogacar rende il dominatore dell’ultimo Tour de France come l’unico e naturale favorito per il raggiungimento di quella vittoria, la prima in terra iberica, che gli consentirebbe di completare la prestigiosa Tripla Corona.

Come seguire la Vuelta a España 2026? La corsa non godrà di alcuna copertura televisiva. Sarà possibile seguire la gara in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport proporrà la diretta live testuale di tutte le tappe.

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2026

Sabato 22 agosto – Prima tappa Monaco-Monaco  (9,4 chilometri)

Orario di partenza: 16:17

Orario di arrivo: 19:30

Domenica 23 agosto – Seconda tappa Monaco–Manosque   (200 chilometri)

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo previsto: 17:17-17:44

Lunedì 24 agosto – Terza tappa Gruissan-Aude – Font Romeu (174 chilometri)

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo previsto: 17:18-17:41

Martedì 25 agosto – Quarta tappa Andorra la Vella – Andorra la Vella (104,8 chilometri)

Orario di partenza: 14:40

Orario di arrivo previsto: 17:30-17:38

Mercoledì 26 agosto – Quinta tappa Falset Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 chilometri)

Orario di partenza:13:20

Orario di arrivo previsto:17:20-17:41

Giovedì 27 agosto – Sesta tappa Alcossebre – Castelló  (177,4 chilometri)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo previsto: 17:18-17:43

Venerdì 28 agosto – Settima tappa Vall d’Alba – Aramón Valdelinares   (149,8 chilometri)

Orario di partenza: 13:35

Orario di arrivo previsto: 17:19-17:42

Sabato 29 agosto – Ottava tappa Puçol – Xeraco  (171 chilometri)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo previsto: 17:20-17:40

Domenica 30 agosto – Nona tappa La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana. Costa Blanca (187,4 chilometri)

Orario di partenza: 12:10

Orario di arrivo previsto:17:14-17:47

Lunedì 31 agosto: Riposo

Martedì 1 settembre – Decima tappa Alcaraz – Elche de la Sierra    (184,7 chilometri)

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo previsto: 17:17-17:44

Mercoledì 2 settembre – Undicesima tappa Cartagena – Lorca (151,3 chilometri)

Orario di partenza: 13:55

Orario di arrivo previsto:17:21-17:39

Giovedì 3 settembre – Dodicesima tappa Vera – Calar Alto      (166,6 chilometri)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo previsto: 17:16-17:44

Venerdì 4 settembre – Tredicesima tappa  Almuñécar – Loja   (192,8 chilometri)

Orario di partenza: 12:20

Orario di arrivo previsto: 17:16-17:45

Sabato 5 settembre – Quattordicesima tappa Jaén – Sierra de La Pandera (154,5 chilometri)

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo previsto: 17:19-17:43

Domenica 6 settembre – Quindicesima tappa Palma del Río – Córdoba  (189,7 chilometri)

Orario di partenza:12:35

Orario di arrivo previsto: 17:16-17:45

Lunedì 7 settembre: Riposo

Martedì 8 settembre – Sedicesima tappa Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera  (181,1 chilometri)

Orario di partenza:13:05

Orario di arrivo previsto:17:19-17:42

Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas – Sevilla  (184 chilometri)

Orario di partenza:13:00

Orario di arrivo previsto: 17:19-17:41

Giovedì 10 settembre – Diciottesima tappa  El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,1 chilometri)

Orario di partenza: 14:06

Orario di arrivo previsto: 17:30

Venerdì 11 settembre – Diciannovesima tappa Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona (210,8 chilometri)

Orario di partenza: 11:50

Orario di arrivo previsto: 17:14-17:47

Sabato 12 settembre – Ventesima tappa La Calahorra – Collado del Alguacil  (186,8 chilometri)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo previsto: 17:16-17:47

Domenica 13 settembre – Ventunesima tappa  Granada – Granada   (112 chilometri)

Orario di partenza: 16:20

Orario di arrivo previsto: 19:06-19:24

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

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Diretta Live testuale: OA Sport

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