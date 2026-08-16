Arctic Race of Norway 2026, ultima tappa a Christophersen. Silva vince la generale, Crescioli e Pinarello protagonisti

Si è conclusa la tredicesima edizione della Arctic Race of Norway. A trionfare nell’ultima tappa con l’arrivo in salita a Narvik è stato il norvegese Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), che centra la sua prima vittoria della carriera davanti ad un ottimo Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta). Fa festa anche l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, che vince la classifica generale davanti a Lennert Van Eetvelt ed Alessandro Pinarello.

Uno-X Mobility molto attiva, con ben due componenti nella fuga di giornata, il danese Henrik Pedersen ed ed il norvegese Ådne Holter. A loro si è aggiunto anche il danese Anders Foldager della Jayco AlUla. I tre riescono a prendere un vantaggio anche di tre minuti, ma con il gruppo che ha continuato sempre a controllare.

Il gruppo accelera negli ultimi dieci chilometri e tra i tre fuggitivi prova a resistere Pedersen, che viene raggiunto anche dal francese Thomas Gachignard (TotalEnergies). Entrambi vengono ripresi da Cedrik Bakke Christophersen, che riesce ad allungare sul gruppo e trionfare con tre secondi di vantaggio su un ottimo Ludovico Crescioli che ha preceduto Guillermo Thomas Silva, Lennert Van Eetvelt ed Alessandro Pinarello.

Proprio quest’ultimi tre sono anche il podio della generale. Infatti l’uruguaiano della XDS Astana Team ha conservato i 14 secondi di vantaggio sul belga della Lotto Intermarché e i 25 sull’italiano della NSN Cycling Team.