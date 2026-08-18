Volley femminile, i numeri di maglia dell’Italia per gli Europei: le scelte delle azzurre, “chiude” Antropova

L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto. Le azzurre muoveranno i primi passi a Goteborg (Svezia) dove saranno impegnate nel girone contro le padrone di casa, la Francia, la Slovacchia, il Montenegro e la Croazia. Le Campionesse del Mondo non avranno problemi a chiudere nelle prime quattro posizioni e a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, in vista di ottavi e quarti di finale previsti a Brno (Cechia).

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si rimetteranno in gioco dopo il terzo posto in Nations League e punteranno a conquistare il titolo continentale, che garantirebbe anche il pass per i Giochi di Los Angeles 2028. Le ragazze del CT Julio Velasco dovranno fare i conti con la quotatissima Turchia, senza sottovalutare la Serbia e la Polonia: sulla carta sono queste le compagini più attrezzate per salire sul gradino più alto del podio a Istanbul.

Ci sarà curiosità per ammirare contemporaneamente in campo l’opposto Paola Egonu e la schiacciatrice Ekaterina Antropova, in quello che dovrebbe essere il nuovo schema tattico studiato dal Guru. Alessia Orro sarà la palleggiatrice titolare, Myriam Sylla e Stella Nervini saranno gli altri martelli di punta, la capitana Anna Danesi giocherà al centro con Sarah Fahr, Eleonora Fersino sarà il libero. Quali sono i numeri di maglia delle azzurre per gli Europei 2026 di volley femminile?

NUMERI MAGLIA ITALIA EUROPEI VOLLEY

2. Denise Meli (centrale)

3. Carlotta Cambi (palleggiatrice)

5. Ilaria Spirito (libero)

7. Eleonora Fersino (libero)

8. Alessia Orro (palleggiatrice)

11. Anna Danesi (centrale, capitana)

14. Linda Nwakalor (centrale)

15. Merit Adigwe (opposto)

16. Stella Nervini (schiacciatrice)

17. Myriam Sylla (schiacciatrice)

18. Paola Egonu (opposto)

19. Sarah Fahr (centrale)

22. Gaia Giovannini (schiacciatrice)

24. Ekaterina Antropova (schiacciatrice)