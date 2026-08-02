Venus Williams: “Continuo ad affrontare tutto questo nello stesso modo, ma sto imparando anche ora”

Venus Williams c’è ancora, continua a competere e, nonostante le ultime annate non l’abbiano vista proprio in un ruolo di successo, resta tra le figure più cercate del circuito. A 46 anni, di fronte ai microfoni del media day a Toronto (dove si gioca il WTA 1000), ha chiarito anche perché continua a giocare.

Così la cinque volte vincitrice di Wimbledon: “Continuo ad affrontare tutto questo nello stesso modo, con la stessa quantità di lavoro, con la stessa passione e con gli stessi obiettivi. Però sto imparando delle lezioni nel corso della mia carriera, anche ora. Il punto è trovare l’allegria nel percorso“.

Toronto resta comunque speciale per Venus, che ci giocò per la prima volta quando non era ancora maggiorenne: “Ricordo quando ho giocato qui la prima volta e mi sentii un po’ sopraffatta. Ho imparato moltissimo da allora. La gente in Canada è molto carina ed è sempre un piacere tornare“.

Interpellata su Alexandra Eala, la filippina che sta emergendo come personaggio tra i più significativi in ascesa e che ha avuto come compagna di doppio: “Giochiamo molto bene insieme. Spero che avremo altre opportunità, perché credo che potremmo formare un bel doppio“. E a proposito della specialità: “Sono molto intensa, però in doppio ti devi divertire. Cerco di far sì che le mie compagne si sentano libere di giocare“. E sui social: “Per me sono un lavoro. Non li considero un luogo reale“.