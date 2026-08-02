Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 2 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 2 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France femminile, il motocross con il GP delle Fiandre, il volley con la Nations League, i tuffi, il nuoto artistico, il canottaggio e la mountain bike con gli Europei, e tanto altro ancora.
Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quattordicesima tappa della stagione: in programma c’è il GP delle Fiandre, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.
Ci sarà il momento dell’esordio all’ATP Masters 1000 di Montreal 2026 di tennis per l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà nel primo turno del main draw l’argentino Mariano Navone. L’incontro sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane sul Center Court.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 2 agosto
Non prima delle 5.00 Tennis, ATP 250 Los Cabos: finale, Gea-Shapovalov – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
8.30 Canottaggio, Europei: semifinali e finali – 11.00 Rai Play, worldrowing.com, Rai 2 HD poi dalle 13.00 Rai Sport HD
9.00 Nuoto artistico, Europei: preliminari team free – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
9.45 Golf femminile, LPGA Tour: British Open, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.55 Giochi del Commonwealth, decima giornata, prima sessione – Discovery Plus, HBO Max
10.25 MX2, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
10.45 MXGP, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Mountain bike, Europei: cross country donne U23 – euromtb2026.ch/IT/Live-streaming-a8789a00
12.00 Lacrosse femminile, Mondiali: finale, Stati Uniti-Canada – WL TV
12.30 Tuffi, Europei: preliminari trampolino 1 metro femminile – Sky Sport Max, Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
12.40 Ciclismo, Circuito de Getxo – YouTube Prensa Puntagalea
12.45 Ciclismo, Giro di Danimarca: 5a tappa – 13.30 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
13.00 Triathlon, World Cup Rio de Janeiro: élite femminile – triathlonlive.tv
13.15 MX2, GP Fiandre: gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
13.30 Volley, Nations League: finale, Polonia-Stati Uniti – DAZN 1, DAZN, VBTV
13.30 Mountain bike, Europei: cross country donne élite – Discovery Plus, HBO Max, euromtb2026.ch/IT/Live-streaming-a8789a00
14.15 MXGP, GP Fiandre: gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
14.20 Ciclismo, Tour de France femminile: 2a tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Triathlon, World Cup Rio de Janeiro: élite maschile – triathlonlive.tv
15.45 Basket femminile, Europei U18: Italia-Finlandia – YouTube FIBA Basketball
16.00 Nuoto artistico, Europei: finale duo tecnico misto – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
16.10 MX2, GP Fiandre: gara 2 – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
16.10 Mountain bike, Europei: cross country uomini élite – Discovery Plus, HBO Max, euromtb2026.ch/IT/Live-streaming-a8789a00
16.30 Golf, PGA Tour: Rocket Classic, 4° giro – Discovery Plus e HBO Max, 19.00 Eurosport 2 HD e DAZN
17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montreal: 1° turno (2° match dalle 17.00 Berrettini-Navone) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.00 Tennis, WTA 1000 Toronto: 1° turno (2° match dalle 18.30 Stefanini-Osorio, 4° match dalle 18.30 Cocciaretto-Gibson) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 23.00 in poi anche su SuperTennis HD
17.10 MXGP, GP Fiandre: gara 2 – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com
17.55 Giochi del Commonwealth, decima giornata, seconda sessione – Discovery Plus, HBO Max
18.00 Tennis, WTA 500 Washington: finale, Pegula-Eala – SuperTennis HD, SuperTenniX, differita ore 20.30 Sky Sport 252, Sky Go, NOW
19.00 Tuffi, Europei: finale sincro 3 metri misto – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
19.30 Tennis, WTA 250 Memphis: finale, Liutova-Vidmanova – SuperTennis HD, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTenniX
20.30 Basket, Europei U18: finale, Italia-Slovenia – YouTube FIBA Basketball
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP 500 Washington: finale, Fritz-Jodar – Tennis TV, differita ore 23.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
21.00 Tuffi, Europei: finale trampolino 1 metro femminile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO ALLE 9.00 E ALLE 16.00
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO DALLE 11.05
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 12.30 E 19.00
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI MOUNTAIN BIKE (ELITE DONNE) DALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DELLA MXGP DI MOTOCROSS ALLE 14.15 E 17.10
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 15.30
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI MOUNTAIN BIKE (ELITE UOMINI) DALLE 16.10
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NAVONE (2° MATCH DALLE 17.00)
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVENIA DI BASKET U18 DALLE 20.30