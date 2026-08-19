US Open a rischio per Jannik Sinner: può essere il primo Slam saltato in carriera

I problemi al ginocchio che continuano ad affliggere Jannik Sinner, dopo avergli fatto saltare i due Masters 1000 nordamericani, tra Montreal e Cincinnati, potrebbero costare all’azzurro anche gli US Open: la presenza dell’azzurro è ancora in dubbio ad una decina di giorni dall’inizio del torneo.

L’assenza di Sinner in un torneo del Grand Slam sarebbe una novità assoluta dopo 27 presenze consecutive nei tabelloni principali dei quattro major stagionali: dagli US Open 2019 l’azzurro è sempre stato al via dei main draw di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e, appunto, US Open.

L’ultima mancata partecipazione di Sinner risale a Wimbledon 2019, quando l’azzurro si fermò al primo turno delle qualificazioni, mentre l’ultimo torneo in cui Sinner non era presente neppure nelle qualificazioni risale al Roland Garros 2019. Va ricordato che nel 2020 non si è disputato il torneo di Wimbledon per il Covid.

Nelle 27 presenze citate sono state 5 le vittorie di Jannik Sinner: gli Australian Open 2024 e 2025, Wimbledon 2025 e 2026, e gli US Open 2024. Per completare il Career Grand Slam, all’azzurro manca soltanto il Roland Garros, torneo in cui è giunto in finale nel 2025.